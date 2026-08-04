Ascolti Tv: Il giovane Montalbano leader in prima serata, La Ruota della Fortuna sfiora il 30%

Marco Zonetti 04 agosto 2026 a

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Gli ascolti e i dati Auditel di ieri, lunedì 3 agosto 2026, vedono su Rai1 Il Giovane Montalbano in replica interessa vincree la serata con iuna media di 2.189.000 spettatori pari al 19.2% di share. Su Canale5 Chasing the Wind sigla 1.721.000 spettatori con uno share del 15%. Su Rai2 gli Europei di Nuoto con i tuffi divertono 887.000 spettatori pari al 6.1%. Su Italia1 The Enforcer calamita 871.000 spettatori con il 6.7%. Su Tv8 Kill Bill – Volume 1 diverte 304.000 spettatori (2.6%) e sul Nove Little Big Italy 403.000 (3.3%).

Per l'approfondimento: su Rai3, dopo la presentazione (473.000 – 3.3%), Filorosso registra 442.000 spettatori (4.2%); su Rete4, dopo la presentazione (461.000 – 3.1%), Zona Bianca prevale con una media di 596.000 spettatori e il 5.9% (I Saluti: 355.000 - 7.5%); su La7 Navalny – Cronaca di un Omicidio di Stato attira 434.000 spettatori pari al 3.3%.

In Access Prime Time, su Rai1, L’Eredità Summer segna 2.403.000 spettatori (16.1%) e su Canale5, dopo Gira La Ruota della Fortuna (3.422.000 – 23.3%), La Ruota della Fortuna conquista 4.414.000 spettatori pari al 29.6%. Su Rai3 Un Posto al Sole attrae 1.111.000 spettatori (7.4%) e su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine 849.000 (5.7%). Su Tv8 4 Ristoranti raggiunge 381.000 spettatori e il 2.6%; sul Nove Cash or Trash – Chi Offre di Più? 397.000 con il 2.7%; su RealTime Casa a Prima Vista 437.000 (2.9%).

Per l'approfondimento: su Rai2 Tg2 Post registra 509.000 spettatori con il 3.4%; su Rete4 4 di Sera News 742.000 pari al 5.1% nella prima parte e 637.000 spettatori pari al 4.2% nella seconda; su La7 In Onda ottiene 1.012.000 spettatori (6.8%).