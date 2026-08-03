“Troppa pressione mediatica”. Ariana Grande annuncia una lunga pausa dopo il tour

Rosa Scognamiglio 03 agosto 2026 a

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La cantautrice e attrice statunitense Ariana Grande ha annunciato che, al termine del tour Eternal Sunshine, si prenderà una lunga pausa dalle apparizioni pubbliche. Secondo alcune ricostruzioni giornalistiche, la scelta sarebbe maturata anche a causa della costante pressione mediatica, in particolare per i continui commenti sul suo aspetto fisico, di cui la 33enne protagonista di Wicked è stata spesso bersaglio. “Ariana farà un passo indietro dalla visibilità dopo aver completato la tournée”, ha confermato un portavoce al magazine People. “Vuole concludere il tour nel migliore dei modi, sia dal punto di vista personale che professionale, e concedersi un periodo di pausa lontano dalla scena pubblica e dagli impegni sotto i riflettori, dopo essere stata oggetto di un continuo scrutinio da parte dell'opinione pubblica. Il tour è stato per lei un'esperienza straordinaria. Ama i suoi fan e ha apprezzato ogni istante di questa avventura”, ha aggiunto. L'entourage della popstar ha inoltre annunciato che Ariana Grande non prenderà parte allo spettacolo Sunday in the Park with George, di Stephen Sondheim, in programma al Barbican nell'estate del 2027.

L'ultimo videoclip musicale

Amatissima dai teenager, Ariana Grande si è sempre distinta per il suo talento artistico e la sua popolarità a livello internazionale. Negli ultimi giorni, tuttavia, è tornata al centro dell'attenzione per l'uscita del videoclip del nuovo singolo Petal, tratto dall'omonimo album.

Molti fan hanno espresso preoccupazione per il suo stato di salute dopo averla vista particolarmente esile, alimentando un acceso dibattito sui social, dove non sono mancati commenti offensivi da parte degli hater. Nel videoclip, la cantante interpreta un'artista sottoposta a continue critiche. Dopo l'ennesima audizione conclusa con un rifiuto, la protagonista dà sfogo alla propria rabbia e frustrazione distruggendo con una motosega un gruppo di produttori. Una narrazione forte, che alcuni hanno interpretato come una metafora della pressione esercitata dall'industria dello spettacolo e dall'esposizione mediatica.

Le critiche

Negli ultimi anni Ariana Grande è stata più volte bersaglio di commenti sul suo aspetto fisico, soprattutto dopo le indiscrezioni relative a presunti interventi di chirurgia estetica. Nel 2023, rispondendo a una fan su TikTok, aveva invitato i suoi follower a smettere di commentare il suo corpo, ricordando che l'aspetto esteriore non riflette necessariamente lo stato di salute di una persona. L'attrice e cantante, infatti, non ha mai dichiarato di soffrire di particolari patologie fisiche. Nonostante quell'appello, indiscrezioni e speculazioni hanno continuato a circolare sui giornali. La decisione di allontanarsi temporaneamente dalla scena pubblica sembra quindi rispondere anche all'esigenza di tutelare il proprio benessere psicologico, pur senza che l'artista abbia indicato ufficialmente questa come unica motivazione della pausa.