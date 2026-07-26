Ascolti Tv: Ciao Darwin batte il Circo di Montecarlo. La Ruota della Fortuna supera L'Eredità Summer

Marco Zonetti 26 luglio 2026 a

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Gli ascolti del sabato televisivo vedono su Rai1 la replica del Festival del Circo di Montecarlo segnare una media di 1.324.000 spettatori pari al 13.1% mentre, su Canale5, Ciao Darwin in replica totalizza 1.515.000 spettatori con uno share del 17.4%, vincendo la serata. Su Rai2 il thriller Svanita nel nulla è visto da 989.000 spettatori pari all’8.3% e su Italia1 Il mondo perduto – Jurassic Park raccoglie 580.000 spettatori (5.1%). Su Rai3 Memorie di Adriano arriva a 212.000 spettatori pari all’1.8% e su Rete4 la dizi turca La Promessa intrattiene 849.000 spettatori (7.7%). Su La7 Il primo cavaliere segna 426.000 spettatori con il 3.9%, su Tv8 Kiss Kiss Way diverte 235.000 spettatori (2.3%) e sul Nove l'amichevole Standard Liegi-Juventus sigla 207.000 spettatori con l’1.8%.

In Access Prime Time, su Rai1, L’Eredità Summer con Marco Liorni cala a una media di 1.942.000 spettatori (15.2%), mentre su Canale5, dopo Gira La Ruota della Fortuna (2.849.000 – 22.6%), La Ruota della Fortuna condotto da Gerry Scotti con Samira Lui conquista una media di 3.489.000 spettatori pari al 27.3% di share. Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine si aggiudica 747.000 spettatori (5.9%), su Tv8 4 Ristoranti 304.000 pari al 2.4% e sul Nove Cash or Trash – Chi Offre di Più? 297.000 (2.3%).

Per l'approfondimento: su Rai2 Tg2 Post è seguito da 510.000 spettatori (4.0%); su Rai3 Sapiens Files registra 392.000 individui all'ascolto con il 3.1%; su Rete4 4 di Sera Weekend 720.000 (5.8%) nella prima parte e 683.000 (5.3%) nella seconda; su La7 In Onda 811.000 pari a una percentuale di share del 6.4%.