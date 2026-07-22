Ascolti tv, Conti e Delogu regnano in prima serata, L'Eredità Summer soccombe alla Ruota della Fortuna

Marco Zonetti 22 luglio 2026 a

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Gli ascolti del martedì televisivo vedono su Rai1 Tim Summer Hits condotto da Carlo Conti e Andrea Delogu vincere in prima serata con una media di 2.015.000 spettatori pari al 18.6%, mentre su Canale5 il film turco Delibal – Dolce veleno segna una media di 1.397.000 spettatori con uno share del 12.4%. Su Rai2, dopo la presentazione (444.000 – 3.0%), Storie al Bivio di Sera sigla 336.000 spettatori pari al 3.5% e su Italia1 il film Safe House – Non fidarti di nessuno ottiene 879.000 spettatori con il 6.4%. Su Rai3 L’Italia che Guarda raduna 319.000 spettatori (2.3%). Su Rete4 Poveri ma ricchi attira una media di 647.000 spettatori (4.9%). Su La7 In Onda Prima Serata conquista 951.000 spettatori pari al 6.7%, terzo programma più visto in Prime Time. Su Tv8 Money Road – Ogni Tentazione ha un Prezzo diverte 257.000 spettatori (2.0%) e sul Nove Save the Dating – Amori in Corso 388.000 con il 3.0% (L’Amore Non Dorme Mai 256.000 - 3.0%).

In Access Prime Time, su Rai1, L’Eredità Summer si ferma a 2.672.000 spettatori (17.0%) mentre su Canale5, dopo Gira La Ruota della Fortuna (3.244.000 – 21.2%), La Ruota della Fortuna prevale con una media di 4.209.000 spettatori pari al 26.7%. Su Rai3 Un Posto al Sole calamita 1.176.000 spettatori (7.5%) e su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine 918.000 (5.9%). Su Tv8 Foodish intrattiene 325.000 spettatori pari al 2.1% e sul Nove Cash or Trash – Chi Offre di Più? da 404.000 con il 2.6% di share.

Per l'approfondimento: su Rai2 Tg2 Post è seguito da 463.000 spettatori con il 2.9%; su Rete4 4 di Sera News da 815.000 spettatori pari al 5.4% nella prima parte e da 735.000 pari al 4.6% nella seconda; su La7 In Onda da 1.105.000 spettatori (7.1%).