Ascolti tv, boom Norvegia-Inghilterra: sfiora il 50% di share. Quasi 1 milione per l'omaggio a Di Capri

12 luglio 2026 a

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Nella serata di ieri, sabato 11 luglio 2026, su Rai1 'Affari Tuoi Mundial' raduna 3.509.000 spettatori pari al 26,0% di share. A seguire 'Notti Mondiali' raccoglie 2.350.000 spettatori con il 17,8%, mentre la partita dei Mondiali Norvegia-Inghilterra raduna 4.195.000 spettatori pari al 47,4% di share (primo tempo a 4.466.000 e il 37,5%, secondo tempo a 4.358.000 e il 53,6%, tempi supplementari a 3.633.000 e il 60,7%). Su Canale5 'Ciao Darwin 8 - Terre desolate' si ferma a 1.297.000 spettatori con il 12,5%.

Su Rai2 'Champagne - Peppino di Capri' interessa 951.000 spettatori pari al 7,3%. Su Rai3 'Sapiens - Un solo pianeta' tiene davanti al video 489.000 spettatori con il 3,9%. Su Italia1 'Godzilla e Kong - Il nuovo impero' arriva a 559.000 spettatori con il 4,3%. Su La7 'Caccia a ottobre rosso' totalizza 316.000 spettatori pari al 2,5%.