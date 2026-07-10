"Paradise" va in Romagna nel mito di Fellini

10 luglio 2026 a

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Sarà dedicata alla Romagna la tredicesima puntata di Paradise 2026, in onda venerdì 10 luglio a mezzanotte su Rai2. Il programma di Pascal Vicedomini accenderà i riflettori sulla nuova “dolce vita” romagnola, tra musica popolare, spettacolo, cinema e fiction.

Ospiti d’apertura saranno Pio e Amedeo, campioni di ascolti tra televisione, teatro e cinema con show “politicamente scorretti” e il recente film Oi Vita, successo della stagione cinematografica 2025.

La musica romagnola sarà al centro della serata con Moreno Conficconi e l’Orchestra Grande Evento, accompagnati dai ballerini delle Sirene Danzanti. Accanto al “biondo di Gatteo Mare” ci sarà anche Maylin Aguirre, modella, stilista e showgirl italo-cubana di Alessandria, che porterà in scena un omaggio al repertorio di Julio Iglesias.

Tra gli ospiti della puntata, Angela Finocchiaro, volto amatissimo della commedia italiana; Francesca Fabbri Fellini, giornalista e scrittrice, nipote del maestro Federico Fellini; Anna Falchi, protagonista di un momento speciale sulle note di Romagna mia con Moreno Conficconi e il Paradise Quartet; e Lucia Borgonzoni, sottosegretaria alla Cultura, in occasione dell’Italian Global Series Festival in corso tra Rimini e Riccione.

Il viaggio di Paradise 2026 nella Romagna contemporanea toccherà anche il tema della solidarietà, con il ricordo del concerto Italia Loves Romagna e l’intervento di Nello Musumeci, ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare.

La puntata ospiterà inoltre l’ambasciatore Giampiero Massolo; Gian Marco Chiocci, direttore del Tg1 Rai; Giovanni Acanfora, presidente di Givova; Jamil Sadegholvaad, sindaco di Rimini; Nicola Corigliano, responsabile Desk Audiovisivi di Intesa Sanpaolo; la stilista Alberta Ferretti; l’attrice Jane Alexander; e Pietro Lorenzetti, chirurgo e divulgatore scientifico.

Con la puntata del 10 luglio, Paradise 2026 rende omaggio alla Romagna come terra di tradizione e innovazione, capace di unire il liscio, la cultura popolare, la fiction d’autore, il cinema e le nuove idee dello spettacolo italiano.