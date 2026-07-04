Quarto Grado e il giallo di Garlasco. Spuntano foto misteriose da Tenerife

Salvatore Martelli 04 luglio 2026 a

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Delle foto da Tenerife di una misteriosa donna e qualcuno che avrebbe invaso la privacy di Chiara Poggi e Alberto Stasi. Misteri, enigmi, domande: il delitto di Garlasco non smette di averne. A quasi vent’anni di distanza dall’omicidio di Chiara Poggi e dopo anni di processi e nuove indagini, il caso continua a far discutere e a monopolizzare i talk show televisivi del paese.

Nella trasmissione Quarto Grado su Rete 4, nuovi elementi hanno infatti scatenato il dibattito. A partire da tre enigmatiche foto inviate dal pc di casa Poggi al condannato per l’omicidio Stasi. È il 31 agosto del 2006, quasi un anno prima la morte di Chiara, quando il fidanzato della vittima riceve tre immagini.

Secondo i nuovi rilievi non è possibile stabilire se queste foto siano state trasmesse tramite email o MSN, l’app di messaggistica dell’epoca, ma ciò che inquieta e lancia nuovi interrogativi è il contenuto delle immagini. Una ragazza in costume, una donna in spiaggia totalmente nuda mentre prende il sole e infine la ragazza della prima foto abbracciata un uomo misterioso.

Chi le ha inviate a Stasi? E soprattutto perché farlo? Quali strani intrecci avrebbero portato chi usava il computer di casa Poggi in quel momento a scambiare questi contenuti con il fidanzato della vittima? Sarebbe stata Chiara stessa o una terza persona ancora non identificata?

Ma non è solo questo l’unico nuovo interrogativo che emerge dal caso. A sottolineare nuovi oscuri misteri attorno all’omicidio è la giornalista Candida Morvillo: “Ci stiamo interrogando su qualcosa all'apparenza di futile, ma in realtà di molto importante – spiega al conduttore e agli ospiti in studio – se c'era qualcuno in quella casa, nella cerca di amicizie allargate della famiglia, che aveva accesso ai materiali di Chiara e che si dilettava giocando con questi materiali”.

I dubbi della giornalista vengono da lontano e cioè dalle ipotesi dei magistrati e della procura su un potenziale soggetto che avrebbe visto i video privati della coppia. Qualcuno che si sarebbe intrufolato, secondo la giornalista, “nella privacy di Chiara” usando i filmati “per intromettersi nei suoi rapporti più privati, come quello di coppia”. Misteri su misteri che continuano ad alimentare i dubbi sull’omicidio e che solo le nuove indagini potranno chiarire.