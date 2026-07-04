Ascolti Tv: Scusate se esisto! supera L'Erede. Bene Argentina-Capo Verde a tarda notte

Marco Zonetti 04 luglio 2026 a

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Gli ascolti del venerdì televisivo vedono su Rai1 Scusate se esisto! segnare una media di 2.114.000 spettatori pari al 16.2% di share, vincendo la serata, mentre su Canale5 L’Erede sigla 1.549.000 spettatori con uno share del 13.3%. Su Rai2 Noi inttiene 363.000 spettatori pari al 2.8%. Su Italia1 Sarabanda Celebrity diverte 935.000 spettatori pari all’8.3%. Su Rai3 Il mio giardino persiano raduna 791.000 spettatori (5.7%). Su Rete4 Quarto Grado attira 1.019.000 spettatori (9.7%), su La7 Il verdetto 390.000 e il 3.1%, su Tv8 I delitti del BarLume – La girata 310.000 (2.4%). Sul Nove I Migliori Fratelli di Crozza intrattiene 484.000 affezionati pari al 3.6% di share.

In seconda serata, i Mondiali 2026 con Argentina-Capo Verde hanno totalizzato una media di 1.816.000 spettatori pari a 33.7% nella parte rilevata fino all'1:59.

In Access Prime Time, su Rai1, Affari Tuoi Mundial ottiene 3.258.000 spettatori (21.9%), mentre su Canale5, dopo Gira La Ruota della Fortuna (3.000.000 – 21.1%), La Ruota della Fortuna calamita 3.747.000 spettatori pari al 24.9%. Su Rai3 Un Posto al Sole registra 1.076.000 spettatori (7.2%) e su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine ne raduna 879.000 (5.9%). Su Tv8 Foodish raggiunge 342.000 spettatori e il 2.3% di share e sul Nove Cash or Trash – Chi Offre di Più? 330.000 con il 2.2%.

Per l'approfondimento: su Rai2 Tg2 Post è seguito da 465.000 spettatori con il 3.1%; su Rete4 4 di Sera News da 620.000 pari al 4.4% nella prima parte e da 516.000 pari al 3.4% nella seconda; su La7 In Onda da 1.019.000 (6.7%).