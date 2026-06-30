Ascolti Tv, senza partite dei Mondiali in prima serata vincono Gigi e Vanessa in replica. Cresce Filorosso

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Marco Zonetti 30 giugno 2026 a

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Gli ascolti del lunedì televisivo vedono su Rai1 le Notti Mondiali segnano una media di 1.839.000 spettatori pari al 13.6% di share nella prima parte e di 1.019.000 all’11.0% nella seconda. Su Canale5 la replica di Gigi e Vanessa Insieme prevale con una media di 1.430.000 spettatori pari a uno share del 15.9% (Highlights 529.000 - 16.4%). Su Rai2, dopo la presentazione (505.000 – 3%), la replica di Boss in Incognito sigla 771.000 spettatori pari al 6.5%. Su Italia1 Beast totalizza 786.000 spettatori con il 5.4%. Su Tv8 Quattro matrimoni e un funerale diverte 334.000 spettatori (2.6%) e sul Nove Little Big Italy 410.000 spettatori con il 3.0%.

Per l'approfondimento: su Rai3, dopo la presentazione (550.000 – 3.3%), Filorosso raduna 526.000 spettatori (4.6%); su Rete4, dopo la presentazione (563.000 – 3.4%), Quarta Repubblica segna 574.000 spettatori (5.8%); su La7 La Torre di Babele in replica si aggiudica 482.000 spettatori pari al 3.1%.

In Access Prime Time, su Rai1, Affari Tuoi Mundial totalizza 3.293.000 spettatori (20.3%); su Canale5, dopo Gira La Ruota della Fortuna (3.324.000 – 18.7%), La Ruota della Fortuna si aggiudica 4.381.000 spettatori pari al 25.8%. Su Rai2 Tg2 Post segna 569.000 spettatori con il 3.2%. Su Rai3 Un Posto al Sole raccoglie 1.235.000 spettatori (6.9%) e su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine ne intrattiene 876.000 (5%). Su Tv8 Foodish diverte 299.000 spettatori pari all’1.7% e sul Nove Cash or Trash – Chi Offre di Più? arriva a 419.000 spettatori con il 2.4%.

Per l'approfondimento: su Rete4 4 di Sera News sigla una media di 627.000 spettatori pari al 3.6% nella prima parte e di 608.000 pari al 3.5% nella seconda; su La7 In Onda ottiene 913.000 spettatori (5.1%). Da segnalare, nel Daytime di Rai1 il bel risultato di Uno Mattina News con Greta Mauro e Gianpiero Scarpati che totalizzano una media di 251.000 spettatori pari al 13.8% nella presentazione e di 590.000 pari al 18.2% nel programma vero e proprio, nonché l'ottima ripartenza di Uno Mattina con Carolina Rey e Alessandro Greco che hanno conquistato il 21.0% di share pari a 820.000 individui all'ascolto. Al pomeriggio, Manuela Moreno debutta invece alla guida di Estate in Diretta con il 14.4% di share pari a 1.196.000 teste nella presentazione e con il 18.6% pari a 1.641.000 nel programma vero e proprio.