Roma estate, Annalisa, Fedez, Arisa e Sal Da Vinci sul palco di Carlo Conti

Carmen Guadalaxara 20 giugno 2026 a

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Al via il Tim Summer Hits in Piazza del Popolo, a Roma. Dal 21 al 24 giugno quattro concerti gratuiti. A condurre le serate saranno sono Carlo Conti e Andrea Delogu, al loro terzo Tim Summer Hits insieme. Le quattro serate, registrate dal 21 al 24 giugno, andranno in onda venerdì 17, martedì 21, venerdì 24 e venerdì 31 luglio. L’evento sarà trasmesso contemporaneamente anche su Rai Radio2, con collegamenti, contenuti esclusivi e interviste dal backstage affidati a Nicol Angelozzi. Nel corso delle serate ci saranno le incursioni di Federico Basso e Cristiano Militello con i suoi striscioni esilaranti. Previsto anche lo speciale Tim Summer Hits the Best Of per venerdì 7 agosto. I cantanti che si esibiranno il 21 giugno sono Aiello, Annalisa, Arisa, Bambole di Pezza, Cristiano Malgioglio, Ditonellapiaga, Emma, Eddie Brock, Frah Quintale, Fulminacci, Il Tre, Lorenzo Salvetti, Maria Antonietta & Colombre, Michele Bravi, Rkomi e Tormento.

Il 22 giugno tocca invece a Elettra Lamborghini, reduce dalla presentazione dell’Eurovision, Achille Lauro, che ha in serbo una sorpresa per i fan, Elena D’Elia, Ernia, Fred De Palma, J-Ax, LDA & Aka 7even, Mara Sattei, Marco Masini, Negramaro, Rocco Hunt, Sarah Toscano, Sayf con il suo tormentone sanremese Tu mi piaci tanto e The Bausa. Il programma del 23 giugno prevede Clara, Clementino, Delia, Emma, Levante, Malika Ayane, Mari Froes, Merk & Kremont, Mr. Rain, Pinguini tattici nucleari, Samurai Jay che canterà la sua Ossessione, Sangiovanni, Serena Brancale, reduce dal successo estivo con il brano “Al mio paese”, The Kolors. Ci sara anche Tommaso Paradiso e il figlio d’arte Tredici Pietro.

Per la serata finale Alex Britti, Angelica Bove, Anna Tatangelo, la regina delle hit estive Baby K, Chiello, Benji & Fede, Ermal Meta, Fedez, Francesco Gabbani, Irama, Giusy Ferreri, Leo Gassmann, Francesco Renga, Orietta Berti, Myss Keta, Il rosso, Iaem, Paola Iezzi Skt, Trigno e Welo A concludere la serata il vincitore del Festival di Sanremo Sal Da Vinci con la sua “Per sempre sì”.