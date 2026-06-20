Ascolti Tv. USA-Australia leader della prima serata, Sissi non tramonta mai. Vola Gerry Scotti

Marco Zonetti 20 giugno 2026 a

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Gli ascolti del venerdì televisivo vedono su Rai1 i Mondiali 2026 con la partita USA-Australia siglare una media di 3.384.000 spettatori pari al 22.4% di share (primo tempo 3.526.000 - 21.8%, secondo tempo 3.243.000 - 23.1%). Su Canale5 L’Erede segna 1.530.000 spettatori con uno share del 13.4%. Su Rai2 Noi ottiene 554.000 spettatori pari al 4.0%. Su Italia1 Indiana Jones e il tempio maledetto raduna una media di 707.000 spettatori con il 5.2%. Su Rai3 Sissi – La giovane imperatrice diverte 816.000 spettatori (5.4%). Su La7 Propaganda Live – Best conquista 378.000 spettatori pari al 3.4%. Su Tv8 I delitti del BarLume – E allora zumba! registra 306.000 spettatori (2.3%). Sul Nove I Migliori Fratelli di Crozza attira 369.000 spettatori con il 2.7%.

In Access Prime Time, su Rai1, i Mondiali 2026 con la Pre partita USA-Australia arrivano a 2.490.000 spettatori (16.6%). Su Canale5, dopo Gira La Ruota della Fortuna (3.450.000 – 23.3%), La Ruota della Fortuna intrattiene 4.307.000 spettatori pari al 26.8%. Su Rai3 Un Posto al Sole tiene incollati 1.209.000 spettatori (7.7%). Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine porta a casa 851.000 spettatori (5.5%). Su Tv8 Celebrity Chef richiama 319.000 spettatori pari al 2.0% e sul Nove Cash or Trash – Chi Offre di Più? 452.000 con il 2.9%.

Per l'approfondimento: su Rai1, Cinque Minuti si aggiudica una media di 3.188.000 spettatori (22.0%); su Rai2 Tg2 Post è visto da 551.000 spettatori con il 3.4%; su Rete4 4 di Sera News raccoglie 834.000 spettatori pari al 5.7% nella prima parte e 704.000 pari al 4.4% nella seconda; su La7 Otto e Mezzo segna 1.385.000 spettatori (8.8%).