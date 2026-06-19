Morandi, D'Alessio e Can Yaman stasera a Paradise Rai2

19 giugno 2026 a

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Gianni Morandi, Gigi D’Alessio, Can Yaman, Luisa Ranieri, Vittorio Grigolo, Tony Renis, Milly Carlucci, Lina Sastri, Enzo Gragnaniello e i ministri Andrea Abodi, Francesco Lollobrigida e Gianmarco Mazzi saranno tra gli ospiti della decima puntata di “Paradise”, il late night show ideato e condotto da Pascal Vicedomini, in onda su Rai 2 stasera H. 23:30.

Nel corso della serata, realizzata tra l’Arena di Verona e il Teatro San Carlo di Napoli, interverranno inoltre il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, il presidente della Regione Campania Roberto Fico, il prefetto di Napoli Michele di Bari e il sovrintendente del Teatro San Carlo Fulvio Macciardi, rappresentanti di una città che sta vivendo una fase di forte dinamismo culturale, economico e turistico. Ampio spazio sarà dedicato alla candidatura della Canzone Classica Napoletana a Patrimonio Immateriale dell’Umanità UNESCO, riconoscimento che valorizza una tradizione artistica conosciuta in tutto il mondo. Al centro del racconto anche l’attesa per l’America’s Cup, il più importante evento velico internazionale, che nei prossimi anni vedrà Napoli protagonista.

Spazio, infine, ai protagonisti dei Nastri d’Argento Grandi Serie, tra cui la presidentessa del Sindacato Nazionale Giornalisti Cinematografici Italiani Laura Delli Colli, la direttrice di Rai Fiction Maria Pia Ammirati, il presidente della SIAE Salvo Nastasi ed altri esponenti del mondo della cultura e dell’informazione.