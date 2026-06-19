Ascolti Tv: i Mondiali di calcio leader in prima serata, vola Quarto Grado con le ultime su Garlasco
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Gli ascolti del giovedì televisivo vedono su Rai1 i Mondiali 2026 con la partita Svizzera-Bosnia Erzegovina vincere la serata con una media di 3.903.000 spettatori pari al 23.8% di share (primo tempo 3.728.000 - 21.6%, secondo tempo 4.063.000 - 26.0%). Su Canale5 Montmartre sigla una media di 1.198.000 spettatori con uno share del 9.6%. Su Rai2 Providence Falls ottiene 398.000 spettatori pari al 2.5%. Su Italia1, dopo la presentazione (559.000 – 3.2%), Sarabanda Celebrity raduna 956.000 spettatori con il 7.8%. Su Rai3, dopo la presentazione (638.000 – 3.7%), Overland raduna 805.000 spettatori (5.4%). Su Tv8 Tutte contro lui – The Other Woman ottiene 425.000 spettatori (3.0%), mentre sul Nove Sinceramente Persia – One Milf Show segna 434.000 spettatori con il 3.1%.
Per ì'approfondimento: su Rete4, dopo la presentazione (702.000 – 4%), Quarto Grado conquista una media di 1.133.000 spettatori (10.2%); su La7 Piazzapulita si ferma a 682.000 spettatori pari al 5.8%.
In Access Prime Time, su Canale5, dopo Gira La Ruota della Fortuna (3.382.000 – 21.1%), La Ruota della Fortuna diverte 4.619.000 spettatori pari al 26.8%. Su Rai2 Tg2 Post si aggiudica 557.000 spettatori con il 3.2%. Su Rai3 Un Posto al Sole appassiona 1.359.000 spettatori (8.0%). Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine totalizza 938.000 spettatori (5.6%). Su Tv8 Celebrity Chef intrattiene 324.000 spettatori con l’1.9% di share; sul Nove Cash or Trash – Chi Offre di Più? 497.000con il 2.9%; su RealTime Casa a Prima Vista 541.000 (3.3%).
Per l'approfondimento: su Rai1 Cinque Minuti raduna 3.616.000 spettatori (23.5%); su Rete4 4 di Sera News arriva a 740.000 spettatori pari al 4.7% nella prima parte e a 630.000 pari al 3.7% nella seconda; su La7 Otto e Mezzo registra 1.366.000 spettatori (8.2%).