Ascolti Tv: Inghilterra-Croazia sfiora il 31% di share, vola Chi l'ha visto? Bene Elisir in replica

Marco Zonetti 18 giugno 2026 a

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Gli ascolti del mercoledì televisivo vedono su Rai1 i Mondiali di Calcio 2026 con la partita Inghilterra-Croazia svettare con 4.318.000 spettatori pari al 30.9% di share (primo tempo 4.751.000 - 29.0%, secondo tempo 3.887.000 - 33.7%). Su Canale5 Book Club – Il capitolo successivo si ferma a 1.627.000 spettatori con uno share dell’11.8%. Su Rai2 Providence Falls raccoglie 405.000 spettatori pari al 3.1%. Su Italia1 Into the Storm si porta a casa 825.000 spettatori con il 5.0%. Su Tv8 Quattro Matrimoni registra 451.000 spettatori (3.3%). Sul Nove Viva l’Italia calamita 336.000 spettatori con il 2.3% di share.

Per l'approfondimento: su Rai3, dopo la presentazione (799.000 – 4.4%), Chi l’ha Visto? conquista 1.385.000 spettatori (9.5%); su Rete4, dopo la presentazione (609.000 – 3.4%), Zona Bianca sigla 669.000 spettatori (5.6%): su La7 Lezioni di Mafie in replica raduna 521.000 spettatori e il 3.2%.

In Access Prime Time, su Rai1, Affari Tuoi Mundial raggiunge 4.175.000 spettatori (23.6%), mentre i Mondiali 2026 con la Pre partita Inghilterra-Croazia conquistano 3.374.000 spettatori (19%). Su Canale5, dopo Gira La Ruota della Fortuna (3.379.000 – 20.6%), La Ruota della Fortuna diverte 4.688.000 spettatori pari al 26.2%. Su Rai3 Un Posto al Sole totalizza 1.332.000 spettatori (7.6%); su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine registra 836.000 spettatori (4.8%). Su Tv8 Celebrity Chef si aggiudica 362.000 spettatori pari 2.1%. Sul Nove Cash or Trash – Chi Offre di Più? è la scelta di 507.000 spettatori con il 2.9% di share. Su RealTime Casa a Prima Vista è visto da 541.000 spettatori (3.1%).

Per l'approfondimento: su Rai1 Cinque Minuti sigla una media di 3.843.000 spettatori (24.3%); su Rai2 Tg2 Post è visto da 524.000 spettatori con il 2.9%; su Rete4 4 di Sera News ottiene 764.000 spettatori pari al 4.7% nella prima parte e 637.000 pari al 3.5% nella seconda; su La7 Otto e Mezzo registra 1.417.000 spettatori (8.0%). Da segnalare, in fascia mattutina, l'ottimo risultato del Meglio di Elisir con Michele Mirabella, Francesca Parisella e Benedetta Rinaldi, che sfiorano il 5.0% di share conquistando ancora una volta il top share della mattinata di Rai3 nel settore approfondimenti.