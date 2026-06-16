Domina Belgio-Egitto, Elettra Lamborghini vola anche in replica. Porro batte Monteleone

Foto: Il Tempo

Marco Zonetti 16 giugno 2026 a

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Gli ascolti del lunedì televisivo vedono su Rai1 i Mondiali 2026 con la partita Belgio-Egitto conquistare una media di 4.605.000 spettatori pari al 26.1% di share (primo tempo 4.310.000 - 23.0%, secondo tempo 4.896.000 - 29.5%). Su Canale5 Un Nuovo Inizio ha registrato 1.836.000 spettatori con uno share del 13.9%. Su Rai2 la replica di Boss in Incognito vola a una media di 1.140.000 spettatori pari all'8.3%. Su Italia1 Dangerous Waters segna una media di 865.000 spettatori con il 5.4%. Su Tv8 The Wedding Planner – Prima o poi il mio sposo segna 522.000 spettatori (3.4%) e sul Nove Little Big Italy 490.000 con il 3.0%.



Per l'approfondimento: su Rai3, dopo la presentazione (625.000 – 3.4%), Filorosso debutta con 496.000 spettatori (3.7%); su Rete4, dopo la presentazione (593.000 – 3,2%), Quarta Repubblica sigla 667.000 spettatori (5,8%); su La7 La Torre di Babele in replica raggiunge 526.000 spettatori e il 3.5%.



In Access Prime Time, su Canale5, dopo Gira La Ruota della Fortuna (3.821.000 – 21.9%), La Ruota della Fortuna raccoglie 4.969.000 spettatori pari al 26.6%. Su Rai3 Un Posto al Sole registra 1.500.000 spettatori (8,1%). Su Italia1 NCIS – Unità Anticrimine calamita 878.000 spettatori (4.8%). Su Tv8 Celebrity Chef ha divertito 394.000 spettatori pari al 2.2% e sul Nove Cash or Trash – Chi Offre di Più? 577.000 spettatori pari al 3.1%.



Per l'approfondimento: su Rai1Cinque Minuti ottiene 3.665.000 spettatori (22,1%); su Rai2 Tg2 Post è seguito da 543.000 spettatori con il 2.9%; su Rete4 4 di Sera News raggiunge 898.000 spettatori pari al 5.2% nella prima parte e 718.000 pari al 3.8% nella seconda. Su La7 Otto e Mezzo conquista 1.490.000 spettatori (7.9%).