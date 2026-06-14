Vince Una voce per Padre Pio, la notte vola con Brasile-Marocco. Monica Setta regna su Rai2

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Marco Zonetti 14 giugno 2026 a

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Gli ascolti del sabato televisivo vedono su Rai1 Una Voce per Padre Pio vincere la serata con una media di 2.397.000 spettatori pari al 18.6%. Su Canale5 Ciao Darwin in replica catalizza invece l'attenzione di 1.643.000 spettatori pari a uno share del 15.2%. Su Rai2 Come ho catturato il serial killer è visto da 955.000 spettatori pari al 7.0%. Su Italia1 Belle & Sebastien – Next Generation si aggiudica 608.000 spettatori (4.5%). Su Rai3 Piedone lo sbirro conquista 694.000 spettatori e il 5.2%. Su Rete4 La Promessa attira una media di 839.000 spettatori (6,6%).

Su La7 In Altre Parole Di Più segna 439.000 spettatori con il 3.7%. Su Tv8 4 Ristoranti divertite 409.000 spettatori (3,0%). Sul Nove Gli Ultimi Giorni dell'Umanità attira una media di 181.000 spettatori pari all'1.4%. In seconda serata, su Rai1, boom per i Mondiali 2026 con il pareggio 1 a 1 per Brasile-Marocco, che conquistano una media di 2.396.000 spettatori pari al 39.8% (primo tempo 2.728.000, 36.2%; secondo tempo 2.070.000, 45.7%).

In Access Prime Time, su Rai1, Affari Tuoi Mundial totalizza una media di 3.671.000 spettatori (25,5%). Su Canale5, dopo Gira La Ruota della Fortuna (2.710.000 – 19.7%), La Ruota della Fortuna raggiunge 3.716.000 spettatori e il 25.5%. Su Rai2 Tg2 Post segna 417.000 spettatori (2.8%). Su Italia1 NCIS – Unità Anticrimine conquista 789.000 spettatori (5.6%). Su Rai3 Illuminate è seguito da 370.000 spettatori con il 2.6%. Su Rete4 4 di Sera Weekend segna 780.000 spettatori (5.8%) nella prima parte e 722.000 spettatori (4.9%) nella seconda. Su La7 In Onda ottiene 970.000 spettatori pari al 6.9%. Su Tv8 4 Ristoranti raggiunge 444.000 spettatori e il 3.2%. Sul Nove I Migliori Fratelli di Crozza diverte 277.000 spettatori (2.0%). Da segnalare, in fascia pomeridiana su Rai2, Storie al bivio Estate con Monica Setta di nuovo programma d'intrattenimento più visto della Seconda Rete con il 3.8% di share pari a 396.000 spettatori e il 4.1% con 390.000 nel programma vero e proprio.