Julia Roberts regina dell'Auditel, bene Monica Setta con l'intervista a Matteo Salvini

Foto: Il Tempo

Marco Zonetti 10 giugno 2026 a

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Gli ascolti del martedì televisivo vedono su Rai1 il film Il matrimonio del mio migliore amico segnare una media di 2.142.000 spettatori pari al 14.1% di share. Su Canale5 Un Nuovo Inizio ha registrato 1.868.000 spettatori con uno share del 14.4%. Su Rai2 Storie al Bivio di Sera condotto da Monica Setta - e con intervista al vicepresidente del Consiglio e Ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture Matteo Salvini - parte bene con una media di 534.000 spettatori pari al 5.2% di share. Su Italia1 L'Assassino raccoglie 715.000 spettatori con il 5.2%.

Per l'approfondimento: su Rai3 Indovina Chi Viene a Cena Cult conquista una media di 1.128.000 spettatori (7,0%); su Rete4 È Sempre Cartabianca con Bianca Berlinguer ottiene 549.000 spettatori (4.9%); su La7 DiMartedì presentato da Giovanni Floris chiudendo la stagione con una media di 1.573.000 spettatori pari all'11.4%. Su Tv8 Money Road – Ogni Tentazione ha un prezzo si aggiudica 477.000 spettatori (3.1%) e sul Nove Giustizia privata registra 452.000 spettatori con il 3.2%.

In Access Prime Time, su Rai1, Affari Tuoi si porta a casa 4.172.000 spettatori (22,6%) mentre, su Canale5, dopo Gira La Ruota della Fortuna (3.436.000 – 19,9%), La Ruota della Fortuna attira 4.516.000 spettatori pari al 24,4%. Su Rai3 Un Posto al Sole porta a casa 1.292.000 spettatori (7,1%); su Italia1 NCIS – Unità Anticrimine diverti 1.030.000 spettatori (5,7%). Su Tv8 Celebrity Chef intrattiene 393.000 spettatori pari al 2.2%; sul Nove Cash or Trash – Chi Offre di Più? inchioda davanti allo schermo 478.000 spettatori con il 2.6%.

Per l'approfondimento: su Rai1 Cinque Minuti con Bruno Vespa calamita 3.393.000 spettatori (20,5%); su Rete4 4 di Sera News con Francesco Vecchi totalizza 840.000 spettatori pari al 4.9% nella prima parte e 719.000 pari al 3.9% nella seconda; su La7 Otto e Mezzo sigla 1.676.000 spettatori (9.3%).