Achille Lauro sbarca all'Olimpico per sedurre Roma con "Comuni Immortali"

Foto: Il Tempo

Carmen Guadalaxara 10 giugno 2026 a

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“Roma Mia sto tornando. Ci vediamo al nostro primo Olimpico". Achille Lauro dopo la data zero a Rimini di “Comuni Immortali”, il primo grande tour negli stadi della sua carriera, apre, questa sera, la nuova stagione dei concerti allo Stadio Olimpico. La setlist attraversa quasi dieci anni di carriera, mettendo insieme canzoni provenienti da periodi artistici molto diversi. Dalle sonorità urban degli esordi fino al cantautorato pop degli ultimi lavori, il concerto restituisce l’immagine di un artista che negli anni ha cambiato più volte linguaggio senza perdere la propria identità. L’inizio del concerto è previsto per le 21. In scaletta 23 brani tra i suoi grandi successi : “Amore Disperato” “Amor” e “Incoscienti giovani”. Non mancheranno le hit del passato: “Rolls Royce”, “Me ne frego” e “Bam Bam Twist”. Dopo Roma, Milano, il San Siro il 15, data che segnerà anche il debutto delle prime creazioni per Dondup, brand di cui Lauro De Marinis è appena diventato direttore creativo, tra le altre cose. L’estate di Achille Lauro non finirà a giugno. Il cantante sarà infatti tra i protagonisti del Red Valley Festival 2026, il più grande festival crossover italiano, in programma dal 13 al 15 agosto all’Olbia Arena in Sardegna. La presenza di Achille Lauro è prevista per il 13 agosto 2026, nella giornata inaugurale dell’evento. Sarà un contesto completamente diverso rispetto agli stadi, ma proprio per questo particolarmente interessante: festival, pubblico trasversale e una line-up che riunisce alcuni dei nomi più importanti della musica italiana e internazionale.