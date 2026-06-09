Vince il Super Karaoke di Michelle Hunziker. Giletti contro Porro

Foto: Il Tempo

09 giugno 2026 a

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Gli ascolti del lunedì televisivo vedono su Rai1 Tutti tranne te siglare una media di 2.417.000 spettatori pari al 15.8% di share. Su Canale5 Super Karaoke con Michelle Hunziker conquista una media di 2.181.000 spettatori con uno share del 19.1% (Highlights: 539.000 - 13.5%), vincendo la serata. Su Rai2, dopo la presentazione (369.000 – 1.9%), The Unknown – Fino all'Ultimo Bivio segna 579.000 spettatori pari al 3.7%. Su Italia1 Hunter's Prayer – In fuga calamita una media di 836.000 spettatori pari al 5.0%.

Dall'approfondimento: su Rai3 Mussolini – Le Verità Nascoste con Massimo Giletti totalizza 1.009.000 spettatori (6,7%); su Rete4, dopo la presentazione (609.000 – 3,2%), Quarta Repubblica con Nicola Porro richiama 772.000 spettatori (6,6%); su La7 Propaganda Live con Zoro alias Diego Bianchi raduna 777.000 spettatori pari al 6.2%. Su Tv8 il film Robin Hood – Principe dei ladri diverti ha 369.000 spettatori (2.7%) e sul Nove Little Big Italy registra 474.000 spettatori con il 3.0%.

In Access Prime Time, su Rai1, Affari Tuoi sigla 4.352.000 spettatori (22,6%) mentre, su Canale5, dopo Gira La Ruota della Fortuna (3.578.000 – 20%), La Ruota della Fortuna ottiene 4.825.000 spettatori pari al 25,1%. Su Rai3 Un Posto al Sole calamita 1.303.000 spettatori (6,9%); su Italia1 NCIS – Unità Anticrimine sigla 1.109.000 spettatori (5.9%). Su Tv8 Celebrity Chef conquista 482.000 spettatori pari al 2.6% e sul Nove Cash or Trash – Chi Offre di Più? raccoglie 422.000 spettatori con il 2.2%. Su RealTime Casa a Prima Vista è visto da 700.000 spettatori (3.7%).

Per l'approfondimento: su Rai1 Cinque Minuti segna 3.686.000 spettatori (21.7%); su Rai2 Tg2 Post si ferma a 495.000 spettatori con il 2.6%; su Rete4 4 di Sera News segna 876.000 spettatori pari al 5.0% nella prima parte e 777.000 spettatori e il 4.0% nella seconda; su La7 Otto e Mezzo prevale con una media di 1.845.000 spettatori (9.7%).