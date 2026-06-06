Ascolti tv: Milly Carlucci vince la serata, Nuzzi sul podio con l'intervista a Marco Poggi
- a
- a
- a
Testo
Gli ascolti del venerdì televisivo vedono su Rai1, dopo la presentazione (2.668.000 – 15.2%), Campioni del Mondo – Italia loves Unesco condotto da Milly Carlucci segnare una media di 1.881.000 spettatori pari al 14.9% di share, vincendo la serata. Su Canale5 la serie turca L’Erede raggiunge 1.618.000 spettatori con uno share del 13.2%. Su Rai3 Albatross diGiulio Base si ferma a 515.000 spettatori (3.1%). Su La7 Propaganda Live con Zoro alias Diego Bianchi diverte 934.000 spettatori e il 7.3%. Su Tv8 I delitti del BarLume – Indovina chi? con Filippo Timi intrattiene 347.000 spettatori (2.3%). Sul Nove I Migliori Fratelli di Crozza con Maurizio Crozza e Andrea Zalone conquista 588.000 spettatori con il 3.6%.
Per l'approfondimento: su Rai2, dopo la presentazione (831.000 – 4.8%), Ore 14 Sera con Milo Infante arriva a 813.000 spettatori pari al 7.0%., mentre su Rete4, dopo la presentazione (1.011.000 – 5.8%), Quarto Grado condotto da Gianluigi Nuzzi affiancato da Alessandra Viero totalizza 1.157.000 spettatori (9.8%).
In Access Prime Time, su Rai1, Affari Tuoi con Stefano De Martino arriva a 3.987.000 spettatori (22.9%) mentre, su Canale5, dopo Gira La Ruota della Fortuna (3.163.000 – 19%), La Ruota della Fortuna condotto da Gerry Scotti con Samira Lui segna 4.358.000 spettatori pari al 24.9%. Su Rai3 Un Posto al Sole calamita 1.241.000 spettatori (7.2%). Su Tv8 Celebrity Chef porta a casa 362.000 spettatori pari al 2.1% e, sul Nove, Cash or Trash – Chi Offre di Più? condotto da Paolo Conticini sigla 511.000 spettatori pari al 3.1%.
Per l'approfondimento: su Rai1 i Cinque Minuti di Bruno Vespa radunano una media di 3.627.000 spettatori (22.5%); su Rai2 Tg2 Post con Monica Giandotti ottiene 512.000 spettatori pari al 2.9%; su Rete4 4 di Sera News condotto da Francesco Vecchi si aggiudica una media di 858.000 spettatori pari al 5.2% nella prima parte e di 705.000 pari al 4.0% nella seconda; su La7 l'Otto e Mezzo di Lilli Gruber registra 1.484.000 spettatori (8.7%).