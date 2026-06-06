Amadeus, la Rai chiude al ritorno: "Ha fatto una scelta chiara e netta"

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L'ad del servizio pubblico Giampaolo Rossi: la Rai ha già straordinari talent

06 giugno 2026 a

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L'idea era stata lanciata dall'amico Fiorello ma la porta della Rai per Amadeus sembra chiusa. un ritorno a Viale Mazzini del conduttore? "Non mi risulta, è una persona a cui sono molto legato ma che ha fatto una scelta chiara e netta due anni fa per approdare ad altri lidi, la Rai ha straordinari talent portando Sanremo con Carlo Conti a dei record storici", ha detto l'ad del servizio pubblico Giampaolo Rossi intervenuto a Venezia all'evento de Il Foglio per la Festa dell'Innovazione.

"Abbiamo investito sulla figura di Stefano De Martino, che non è un conduttore, ma che credo sarà una delle grandi risorse artistiche della tv. La Rai ha ampio spazio di manovra", ha detto ancora il dirigente sul prossimo Festival, il primo del ballerino e già navigato conduttore.

La coppia Fiorello-Amadeus era tornata insieme nella penultima puntata de 'La Pennicanza' su Radio2, il programma condotto dallo showman siciliano che - nel corso dell'anno - non ha mai mancato di strizzare l'occhio al collega, chiedendo tra il serio e il faceto di un suo ritorno in Rai. Al momento come confermato dalle odierne dichiarazioni sembra escluso, nonostante il coro dei due sulle note di 'Non Amarmi': "Dimmi perché piangi? Di felicità. E perché non torni? Questo non si sa. Anche se la Rai ha dei muri enormi, io non ho paura e voglio superarli".