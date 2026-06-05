Vasco Rossi lancia il suo "Giubileo" a Roma: annunciato l'evento epocale con 500mila persone

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Andrea Regina 05 giugno 2026 a

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Non è mai solo musica. Quando si muove Vasco Rossi, l'impatto travalica i confini della discografia per farsi rito collettivo. L'ultimo annuncio, arrivato oggi dai canali social del rocker, ne è la conferma: la prossima primavera la Capitale sarà il fulcro di quello che è già stato ufficialmente ribattezzato il "Giubileo di Vasco". Una celebrazione monumentale che promette di richiamare una marea umana senza precedenti per festeggiare una storia artistica unica. La scelta della location non è casuale. Roma, che negli anni ha regalato a Vasco pagine gloriose tra l'Olimpico e il Circo Massimo, si appresta a spalancare le sue aree più iconiche. Nel post diffuso dall'artista si legge la centralità strategica ed emotiva di questo appuntamento: «Sarà Roma, la prossima primavera, ad aprire le porte delle sue location più prestigiose per quello che è già stato ribattezzato il "Giubileo di Vasco". La Capitale, la Città Eterna, sarà il cuore delle celebrazioni dedicate a una carriera infinita che continua a unire generazioni». L'espressione "Giubileo", prestata dal gergo sacro della città, assume qui una connotazione profana ma altrettanto devota: quella del popolo del rock che si riunisce attorno al proprio leader. Una carriera, quella del Blasco, che non mostra cedimenti e salda un patto generazionale che dura da oltre quarant'anni.

A colpire sono soprattutto le dimensioni dell'evento. Non si tratterà di un singolo show, ma di una rassegna diffusa nel tempo. Il post ne svela la portata numerica e la filosofia di fondo: «Tra gli appuntamenti in programma ci sarà anche un evento epocale che coinvolgerà oltre 500.000 persone. Una vera e propria festa nazionale, fatta di musica, ricordi, emozioni e incontri, che accompagnerà il pubblico per diversi mesi». Mezzo milione di persone rievocano le storiche adunate di Modena Park. Questa "festa nazionale" offrirà spazio a mostre e retrospettive, ma ogni celebrazione del Blasco non può prescindere dall'elemento primordiale: l'energia del live.

L'artista ha rassicurato i fan sul fatto che tutto convergerà verso l'habitat naturale del prato: «Il gran finale arriverà a giugno, quando la festa si sposterà dove tutto prende vita davvero: sotto il palco, con il tradizionale appuntamento Live con Vasco. Ulteriori dettagli sul programma saranno annunciati nelle prossime settimane». L'attesa è già febbrile. Le prossime settimane saranno cruciali per comprendere la mappa dei luoghi romani coinvolti e il calendario di quella che si preannuncia come la più imponente manifestazione musicale della prossima stagione.