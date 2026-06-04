Ascolti Tv: Lussemburgo-Italia non infiamma l'Auditel. Bene Chi l'ha visto? La Ruota della Fortuna

Marco Zonetti 04 giugno 2026 a

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Gli ascolti del giovedì televisivo vedono su Rai1 l’amichevole di calcio Lussemburgo-Italia segnare 3.995.000 spettatori pari al 21.7% di share. Su Canale5 Ticket to Paradise registra invece 2.053.000 spettatori con uno share del 14.7%. Su Rai2 Mare fuori 6 calamita 726.000 spettatori pari al 4.6%. Su Italia1 Chiedimi se sono felice ottiene 855.000 spettatori con il 5.2%. Su Tv8 Italia’s Got Talent – Best Of diverte 264.000 spettatori (2.2%) e sul Nove Tutto suo padre… e anche un po’ sua madre conquista 405.000 spettatori con il 3.3%.

Per l'approfondimento: su Rai3 Chi l’ha Visto? arriva a 1.477.000 spettatori (10.2%); su Rete4 Realpolitik attira 506.000 spettatori (4.4%); su La7 Una giornata particolare segna 1.251.000 spettatori e il 7.7%.

In Access Prime Time su Canale5, dopo Gira La Ruota della Fortuna (3.719.000 – 20.7%), La Ruota della Fortuna raduna una media di 5.161.000 spettatori pari al 26.8%. Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine intrattiene 871.000 spettatori (4.6%). Su Rai3 Un Posto al sole si aggiudica 1.465.000 spettatori (7.6%). Su Tv8 Celebrity Chef arriva a 321.000 spettatori pari all'1.7%. Sul Nove Cash or Trash – Chi Offre di Più? raccoglie 594.000 spettatori con il 3.1% di share.