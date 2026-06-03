Wim Weneders ritira "Falso movimento": "Chiedo scusa alla Kinski"

Foto: Ansa

03 giugno 2026 a

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Wim Wenders ha deciso di ritirare temporaneamente "Falso movimento', il film del 1975 in cui Nastassja Kinski - allora tredicenne - è apparsa a seno nudo. Da anni l'attrice chiede che quei due minuti vengano eliminati e, in un'intervista alla "Süddeutsche Zeitung", ha ricordato: "Anche se a 13 anni non sapevo molto, avevo già capito che non era giusto".

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Dopo le nuove polemiche sulla scena, il regista ha annunciato in una nota che il film sarà sospeso da ogni forma di distribuzione: "I partner dello streaming, della televisione e della distribuzione sono stati autorizzati a non rendere più il film accessibile al pubblico". Nello stesso comunicato, Wenders rivolge a Kinski delle scuse dirette: "Come unico responsabile ancora in vita tra coloro che hanno lavorato a 'Falso movimento', riconosco che Nastassja Kinski avrebbe dovuto essere maggiormente tutelata. Per questo ti chiedo scusa, Nastassja, senza se e senza ma". Il regista sottolinea che le reazioni e le discussioni degli ultimi giorni hanno contribuito a "mettere meglio a fuoco" gli eventi dell'epoca: "Ne sono grato. È fondamentale che la nostra società trovi modalità adeguate per confrontarsi con opere cinematografiche controverse del Novecento e si apra a nuovi processi di apprendimento e nuove prospettive". Wenders precisa, infine, che il film tornerà disponibile solo dopo un confronto approfondito e una soluzione condivisa, anche con Kinski: "Solo allora, anche se dovesse richiedere tempo, e dopo aver trovato un accordo comune, renderemo di nuovo disponibile il film", conclude.