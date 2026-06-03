Ascolti tv: bene la Parata al mattino, tiepido lo speciale serale sugli 80 anni della Repubblica

Marco Zonetti 03 giugno 2026 a

a

a

Gli ascolti del martedì televisivo vedono su Rai1 lo speciale in prima serata per gli 80 anni dal Referendum – I volti della Repubblica fermarsi a una media di 2.480.000 spettatori pari al 16.2% di share. Decisamente meglio invece, in fascia mattutina, la diretta del Tg1 diretto da Gian Marco Ciocci sulla Parata Militare per la Festa della Repubblica che, su Rai1, ha totalizzato una media di 3.253.000 spettatori pari al 44.1% di share. Su Canale5 Un nuovo inizio raccoglie invece una media di 2.052.000 spettatori con uno share del 14.8%. Su Rai2, dopo la presentazione (558.000 – 3%), Formidabile Discoring Forever diverte 662.000 spettatori pari al 4.8%. Su Italia1 Chief of Station – Verità a tutti i costi calamita 974.000 spettatori (6%). Su Tv8 Money Road – Ogni tentazione ha un prezzo diverte 483.000 spettatori (3.1%) e sul Nove Corpi da reato chiama a raccolta davanti al teleschermo 310.000 spettatori con il 2.2%.

Per l'approfondimento: su Rai3, dopo la presentazione (610.000 – 3.3%), Indovina chi viene a cena con Sabrina Giannini registra 728.000 spettatori con il 4.4% (Extra: 493.000 - 3.6%); su Rete4, dopo la presentazione (474.000 – 2.6%), È sempre Cartabianca con Bianca Berlinguer raduna 595.000 spettatori (5.2%); su La7, dopo la presentazione (1.492.000 – 8.1%), DiMartedì condotto da Giovanni Floris attira 1.319.000 spettatori pari al 9.4% e 428.000 pari all’8.9% nel segmento DiMartedì Più.

In Access Prime Time, su Rai1 Affari Tuoi raggiunge una media di 3.722.000 spettatori (20.5%) dalle 20:43 alle 21:19. Su Canale5, dopo Gira La Ruota della Fortuna (3.479.000 – 19.9%), La Ruota della Fortuna diverte 4.724.000 spettatori pari al 25.6%. Su Rai3 Un Posto al Sole attira 1.150.000 appasionati (6.3%). Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine calamita 1.078.000 spettatori (6%). Su Tv8 Celebrity Chef arriva a 499.000 spettatori pari al 2.8% e sul Nove Cash or Trash – Chi Offre di Più? intrattiene 422.000 spettatori con il 2.3%. Per l'approfondimento: su Rai1 Cinque Minuti calamita 3.547.000 spettatori (20.9%); su Rai2 Tg2 Post è la visto da 495.000 spettatori con il 2.7%; su Rete4 4 di Sera News ottiene 788.000 spettatori pari al 4.5% nella prima parte e 670.000 spettatori pari al 3.6% nella seconda; su La7 Otto e Mezzo vola a 1.692.000 spettatori (9.4%).