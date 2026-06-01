Ascolti Tv: vola Mario Giordano con Fuori dal Coro, Paradise va fortissimo anche in replica

Marco Zonetti 01 giugno 2026 a

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Gli ascolti della domenica televisiva vedono su Rai1 Purché finisca bene – Meglio tardi che mai conquistare 1.917.000 spettatori pari al 14.2% di share. Su Canale5 Racconto di una Notte sigla 1.731.000 spettatori con uno share del 14.4%. Su Rai2 The Rookie registra 447.000 spettatori (2.8%) nel primo episodio e 589.000 (3.9%) nel secondo. Su Italia1 Jason Bourne segna 757.000 spettatori con il 5.4%. Su Rai3, dopo Report Lab (823.000 – 5.6%) e la presentazione (1.026.000 – 6.4%), Report raggiunge 1.765.000 spettatori pari all’11.9% (Report Plus: 1.176.000 - 9.8%).

Su Rete4, dopo la presentazione (526.000 – 3.2%), Fuori dal Coro sigla 819.000 spettatori (7.7%). Su La7 Monuments Men intrattiene 296.000 spettatori e il 2.3%. Su Tv8 Bohemian Rhapsody si aggiudica 541.000 spettatori con il 4.1%. Sul Nove Samusà di Virginia Raffaele diverte 330.000 spettatori con il 2.5%.

In Access Prime Time, su Rai1 dopo la presentazione (3.205.000 – 21.8%), Affari Tuoi con Stefano De Martino raggiunge 4.153.000 spettatori (26.1%) mentre, su Canale5, dopo Gira La Ruota della Fortuna (2.911.000 – 19.5%), La Ruota della Fortuna con Gerry Scotti e Samira Lui ottiene 3.817.000 spettatori pari al 23.8%. Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine intrattienea 865.000 spettatori (5.6%). Su Tv8 4 Ristoranti porta a casa 250.000 spettatori e l’1.6% di share. Sul Nove Little Big Italy arriva a 380.000 spettatori (2.5%).

Per l'approfondimento: su Rete4, 4 di Sera Weekend conquista 673.000 spettatori e il 4.6% nella prima parte e 573.000 pari al 3.6% nella seconda; su La7 In Onda interessa 779.000 spettatori (5.1%) nella prima parte e 671.000 spettatori (4.1%) nel segmento chiamato In Onda Prima Serata. Da segnalare in fascia mattutina su Rai2 l'ottimo risultato di Paradise – La Finestra sullo Showbiz con Pascal Vicedomini che conquista, in replica, una media di 149.000 spettatori pari al 3.0% di share.