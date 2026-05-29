Sanremo 2027, De Martino vuole Maria De Filippi sul palco. E prepara la rivoluzione del Festival

Foto: Mediaset

Ignazio Riccio 29 maggio 2026 a

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Stefano De Martino ha già la testa a febbraio 2027. Mentre la stagione televisiva volge al termine e gli ascolti di "Affari Tuoi" continuano a premiarlo settimana dopo settimana, il conduttore napoletano sta costruendo mattone per mattone il suo primo Festival di Sanremo, con un'ambizione dichiarata: lasciare un segno fin dalla prima edizione. E il nome che starebbe cercando di portare all'Ariston, almeno per una serata, è quello di Maria De Filippi, la donna che, più di chiunque altra, ha contribuito a farne il personaggio che è oggi.

L'ipotesi, che secondo fonti vicine alla produzione starebbe prendendo concretezza dietro le quinte della Rai, ha una valenza che va ben oltre la pura strategia televisiva. Fu proprio ad "Amici", il talent show ideato e condotto dalla De Filippi, che De Martino debuttò davanti alle telecamere nel 2009, allora nei panni di giovane ballerino con il sogno della danza professionistica. Nessuno, in quel periodo, avrebbe scommesso che quel ragazzo di Torre Annunziata si sarebbe trasformato, anni dopo, nel volto più seguito della televisione pubblica italiana. Oggi, a distanza di sedici anni, l'eventuale presenza della "regina di Mediaset" sul palco di Sanremo accanto a lui assumerebbe quasi il sapore di una chiusura del cerchio: un passaggio di testimone simbolico tra due pesi massimi della televisione italiana, provenienti da fronti editoriali opposti, uniti da una stima e un affetto che non hanno mai fatto mistero di nutrire l'uno per l'altra. La Rai non ha rilasciato conferme ufficiali, e neppure gli entourage dei diretti interessati si sono espressi pubblicamente. Tuttavia, secondo quanto riferito dall'agenzia Adkronos, la trattativa — o quanto meno l'intenzione concreta da parte del conduttore — sarebbe ben più di una semplice suggestione estiva.

Sul fronte artistico, De Martino starebbe già lavorando con uno staff ristretto alla definizione dell'identità dello show, costruendo una visione che, stando alle indiscrezioni, si distanzierebbe in modo netto dalle ultime edizioni. Nelle settimane recenti il conduttore è stato avvistato in numerosi contesti musicali: dal concerto di Rosalía al Mi Ami Festival di Milano, passando per altri eventi di diverso orientamento stilistico, tra pop, indie, elettronica e world music. Tra le novità più concrete che starebbero prendendo forma, emerge con forza l'idea di ridurre significativamente il numero di artisti in competizione. Le ultime edizioni avevano superato la soglia dei trenta big in gara, dilatando i tempi delle serate e, secondo molti osservatori, disperdendo l'attenzione del pubblico. De Martino punterebbe invece a un cast più compatto e selezionato, nell'ordine dei ventiquattro o ventisei nomi, privilegiando la qualità alla quantità e cercando di restituire al Festival un ritmo più serrato, capace di tenere incollati gli spettatori fino alle ore piccole senza quella sensazione di stanchezza che aveva caratterizzato le edizioni più affollate. La filosofia di fondo, secondo chi gli è vicino, sarebbe quella di un Festival che rimetta al centro la musica — le canzoni, le esibizioni, le emozioni — senza eccedere negli orpelli e negli sketch che negli ultimi anni avevano talvolta appesantito le serate.

Accanto alle ambizioni professionali, le ultime settimane hanno riservato a De Martino anche una prova impegnativa sul piano personale. Belen Rodriguez, madre di suo figlio Santiago, ha attraversato un momento di difficoltà legate alla salute: un malore che ha richiesto assistenza medica e che ha inevitabilmente scosso chi le è vicino, a partire dalla famiglia. De Martino, nonostante la separazione ormai consumata da anni e le tensioni che periodicamente hanno alimentato il gossip, non si sarebbe tirato indietro: il conduttore avrebbe riorganizzato parte dei suoi impegni professionali per trascorrere più tempo a Milano, restando fisicamente vicino al figlio e garantendo la sua presenza nei momenti più delicati. Al centro di tutto, come sempre, c'è Santiago: il filo che continua a tenere uniti i suoi genitori anche quando tutto il resto li divide. Il Festival è ancora lontano, e di strada da fare ce n'è molta. Ma Stefano De Martino ha già iniziato a costruire il suo Sanremo, con la stessa determinazione silenziosa che, negli ultimi anni, lo ha portato, inaspettatamente, dal Meridione alle stelle della televisione italiana.