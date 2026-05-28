Chi l'ha visto? sul podio dei più seguiti, bene Vespa con la mamma del bosco
Gli ascolti del mercoledì televisivo vedono su Rai1 Pare parecchio Parigi segnare una media di 2.178.000 spettatori pari al 14.2% di share, mentre su Canale5 Indiana Jones e il quadrante del destino sigla 1.609.000 spettatori con uno share del 14.3%. Su Rai2 Mare Fuori 6 raduna 696.000 spettatori pari al 4.7%. Su Italia1 Tre uomini e una gamba totalizza 835.000 spettatori con il 5.4%. Su Tv8 Italia’s Got Talent – Best Of si aggiudica 341.000 spettatori (3%). Sul Nove Enricomincio da Me diverte 330.000 spettatori con il 2.8%.
Per l'approfondimento: su Rai3, dopo la presentazione (892.000 – 4.8%), Chi l’ha Visto? vola a 1.463.000 spettatori (10.6%); su Rete4, dopo la presentazione (443.000 – 2.4%), Realpolitik segna 587.000 spettatori (5.3%); su La7 Una Giornata Particolare conquista 1.189.000 spettatori e il 7.9%.
In Access Prime Time, su Rai1, Affari Tuoi raggiunge 4.472.000 spettatori (24.2%) mentre, su Canale5, dopo Gira La Ruota della Fortuna (3.279.000 – 19%), La Ruota della Fortuna sigla 4.372.000 spettatori pari al 23.6%. Su Rai3 Un Posto al Sole calamita 1.333.000 spettatori (7.3%); su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine intrattiene 917.000 spettatori (5.1%). Su Tv8 Celebrity Chef segna 383.000 spettatori e il 2.1%; sul Nove The Cage – Prendi e Scappa raggiunge 396.000 spettatori con il 2.2%; su RealTime Casa a Prima Vista arriva a 590.000 spettatori (3.3%).
Per l'approfondimento: su Rai1 Cinque Minuti - con l'intervista di Bruno Vespa a Catherine Birmingham, la "mamma del bosco" - sigla 3.820.000 spettatori (22.8%); su Rai2 Tg2 Post si arena a 442.000 spettatori con il 2.4%; su Rai3 Il Cavallo e la Torre è visto da 903.000 spettatori (5.3%); su Rete4 4 di Sera ottiene 886.000 spettatori e il 5.2% nella prima parte e 751.000 e il 4% nella seconda; su La7 Otto e Mezzo registra 1.486.000 spettatori (8.2%).