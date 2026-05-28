Chi l'ha visto? sul podio dei più seguiti, bene Vespa con la mamma del bosco

28 maggio 2026 a

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Gli ascolti del mercoledì televisivo vedono su Rai1 Pare parecchio Parigi segnare una media di 2.178.000 spettatori pari al 14.2% di share, mentre su Canale5 Indiana Jones e il quadrante del destino sigla 1.609.000 spettatori con uno share del 14.3%. Su Rai2 Mare Fuori 6 raduna 696.000 spettatori pari al 4.7%. Su Italia1 Tre uomini e una gamba totalizza 835.000 spettatori con il 5.4%. Su Tv8 Italia’s Got Talent – Best Of si aggiudica 341.000 spettatori (3%). Sul Nove Enricomincio da Me diverte 330.000 spettatori con il 2.8%.

Per l'approfondimento: su Rai3, dopo la presentazione (892.000 – 4.8%), Chi l’ha Visto? vola a 1.463.000 spettatori (10.6%); su Rete4, dopo la presentazione (443.000 – 2.4%), Realpolitik segna 587.000 spettatori (5.3%); su La7 Una Giornata Particolare conquista 1.189.000 spettatori e il 7.9%.

In Access Prime Time, su Rai1, Affari Tuoi raggiunge 4.472.000 spettatori (24.2%) mentre, su Canale5, dopo Gira La Ruota della Fortuna (3.279.000 – 19%), La Ruota della Fortuna sigla 4.372.000 spettatori pari al 23.6%. Su Rai3 Un Posto al Sole calamita 1.333.000 spettatori (7.3%); su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine intrattiene 917.000 spettatori (5.1%). Su Tv8 Celebrity Chef segna 383.000 spettatori e il 2.1%; sul Nove The Cage – Prendi e Scappa raggiunge 396.000 spettatori con il 2.2%; su RealTime Casa a Prima Vista arriva a 590.000 spettatori (3.3%).

Per l'approfondimento: su Rai1 Cinque Minuti - con l'intervista di Bruno Vespa a Catherine Birmingham, la "mamma del bosco" - sigla 3.820.000 spettatori (22.8%); su Rai2 Tg2 Post si arena a 442.000 spettatori con il 2.4%; su Rai3 Il Cavallo e la Torre è visto da 903.000 spettatori (5.3%); su Rete4 4 di Sera ottiene 886.000 spettatori e il 5.2% nella prima parte e 751.000 e il 4% nella seconda; su La7 Otto e Mezzo registra 1.486.000 spettatori (8.2%).