Festival di Cannes, ecco i vincitori della 79esima edizione

23 maggio 2026 a

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Si è conclusa la 79esima edizione del Festival di Cannes. La Palma d'Oro quest'anno è andata a 'Fjord' di Cristian Mungiu, mentre il Grand Prix è a 'Minotaur' del regista russo Andrey Zvyagintsev, uno dei ritorni più attesi sulla Croisette.

Il Premio della Giuria è stato assegnato a 'The Dreamed Adventure' di Valeska Grisebach mentre quello per la Migliore Regia, ex aequo, a Javier Calvo e Javier Ambrossi per 'La bola negra' e a Pawel Pawlikowski per 'Fatherland'.

Il riconoscimento per il Miglior Attore, anche questo ex aequo, è andato a Emmanuel Macchia e Valentin Campagne per 'Coward' di Lukas Dhont, mentre il premio per la Migliore Attrice è stato condiviso da Virginie Efira e Tao Okamoto per 'All of a Sudden' di Ryusuke Hamaguchi.

La Migliore Sceneggiatura è stata attribuita a 'Notre Salut' ('Un uomo del suo tempo') di Emmanuel Marre. La Caméra d'Or ha premiato 'Ben'Imana' di Marie Clémentine Dusabejambo, mentre la Palma d'Oro per il miglior cortometraggio è andata a 'Para Los Contrincantes' di Federico Luis.

L'evento dedicato al cinema chiude così i battenti per quest'anno, dandosi appuntamento per la prossima edizione che compirà 80 anni.