Ascolti Tv: Vince Un futuro aprile. Ore 14 Sera vola sul podio dei più visti in prima serata

Marco Zonetti 22 maggio 2026 a

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Gli ascolti del giovedì televisivo vedono su Rai1 il film Un futuro aprile con Ludovica Ciaschetti e Francesco Montanari segnare 2.219.000 spettatori pari al 14.4% di share, vincendo la serata. Su Canale5 la dizi turca Forbidden Fruit sigla invece 1.973.000 spettatori con uno share del 14.3%. Su Italia1, dopo la presentazione (616.000 – 3.2%), Sarabanda Celebrity calamita 937.000 spettatori con il 6.9%. Su Rai3, dopo la presentazione (877.000 – 4.6%), Splendida Appendice con Geppi Cucciari diverte 877.000 spettatori (5.9%). Su Tv8 il film Spectre incolla davanti allo schermo 368.000 spettatori (2.6%). Sul Nove, dopo la presentazione (449.000 – 2.4%), Comedy Match intrattiene 704.000 spettatori con il 4.4%.

Per l'approfondimento: su Rai2, dopo la presentazione (800.000 – 4.2%), Ore 14 Sera condotto da Milo Infante - con approfondimenti sul caso Garlasco, ma non solo - vola a una media di 1.141.000 spettatori pari al 9.0%, terzo programma più visto in prime time. Su Rete4, dopo la presentazione (656.000 – 3.4%), Dritto e Rovescio condotto da Paolo Del Debbio registra 787.000 spettatori (6.5%). Su La7 Piazzapulita presentato da Corrado Formigli attira 890.000 spettatori e il 7.0%.

In access prime time, su Rai1, Affari Tuoi condotto da Stefano De Martino conquista 4.566.000 spettatori (24%) mentre su Canale5, dopo Gira La Ruota della Fortuna (3.561.000 – 19.7%), La Ruota della Fortuna con Gerry Scotti affiancato da Samira Lui conquista 4.654.000 spettatori pari al 24.4%. Su Rai3 Un Posto al Sole attira 1.371.000 irriducibili (7.3%); su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine attrae 1.048.000 spettatori (5.6%); su Tv8 Celebrity Chef raggiunge 391.000 spettatori pari al 2.1%; sul Nove The Cage – Prendi e Scappa con Amadeus si ferma a 406.000 spettatori pari al 2.1% e su RealTime Casa a Prima Vista intrattiene 612.000 spettatori (3.3%).

Per l'approfondimento: su Rai1 i Cinque Minuti di Bruno Vespa totalizzano 3.632.000 spettatori (20.5%); su Rai2 Tg2 Post con Monica Giandotti è visto da 530.000 spettatori con il 2.8%; su Rai3 Il Cavallo e la Torre condotto da Marco Damilano segna 963.000 spettatori (5.4%); su Rete4 4 di Sera con Paolo Del Debbio ottiene 952.000 spettatori pari al 5.3% nella prima parte e 769.000 pari al 4.0% nella seconda; su La7 Otto e Mezzo conquista una media di 1.705.000 spettatori (9.1%)