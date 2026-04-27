Roberta Valente domina la serata. Report contro Che tempo che fa, chi ha vinto

27 aprile 2026 a

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Gli ascolti della domenica televisiva vedono su Rai1 Roberta Valente – Notaio in Sorrento vincere la serata con 3.136.000 spettatori pari al 20.7% di share. Su Canale5 la dizi turca Racconto di una Notte si ferma a 1.547.000 spettatori con uno share dell’11.1%. Su Rai2 N.C.I.S. – Unità Anticrimine calamita 540.000 spettatori (3.0%). Su Italia1, dopo Warm Up (638.000 – 3.4%), Zelig On diverte 916.000 spettatori con il 6.4%. Su Tv8 Foodish intrattiene 204.000 spettatori con l’1.3%. Sul Nove, dopo la presentazione (1.142.000 – 6.3%), Che Tempo Che Fa con Fabio Fazio ottiene 1.506.000 spettatori pari all’8.8% e 707.000 spettatori con il 7.2% nel Tavolo (L’Importante è Finire: 264.000 - 6.6%).

Per l'approfondimento: su Rai3, dopo Report Lab (937.000 – 5.4%) e la presentazione (1.224.000 – 6.6%), Report con Sigfrido Ranucci conquista una media di 1.588.000 spettatori pari al 9.1% (Report Plus a 1.037.000 e il 7.2%). Su Rete4, dopo la presentazione (499.000 – 2.6%), Fuori dal Coro totalizza 681.000 spettatori (5.6%). Su La7 Chernobyl – Cronologia di un Disastro Nucleare sigla 465.000 spettatori e il 2.7%.

In access prime time, su Rai1, dopo la presentazione (3.437.000 – 19.7%), Affari Tuoi raggiunge 4.446.000 spettatori (24.0%). Su Canale5, dopo Gira La Ruota della Fortuna (3.313.000 – 18.9%), La Ruota della Fortuna diverte 4.146.000 spettatori pari al 22.2%. Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine raccoglie 877.000 spettatori (4.9%). Su Tv8 4 Ristoranti arriva a 509.000 spettatori e il 2.9%.

Per l'approfondimento: su Rete4 4 di Sera Weekend arriva a 736.000 spettatori e il 4.2% nella prima parte e 601.000 spettatori e il 3.2% nella seconda. Su La7 In Onda raggiunge 809.000 spettatori (4.4%) nella prima parte e 581.000 (3.1%) nel segmento In Onda Prima Serata.