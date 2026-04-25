Ascolti tv, vince Dalla strada al palco ma il Gf Vip incalza. Garlasco movimenta la serata

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Marco Zonetti 25 aprile 2026 a

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Gli ascolti del venerdì televisivo vedono su Rai1, dopo la presentazione (2.884.000 – 15.7%), Dalla Strada al Palco Special segnare 2.568.000 spettatori pari al 18.8% di share, vincendo la serata. Su Canale5 Grande Fratello Vip registra 1.888.000 spettatori con uno share del 17.0% (Grande Fratello Night 1.115.000 - 27.8%; Live 762.000 - 21.7%). Su Rai2, dopo la presentazione (689.000 – 3.7%), Ore 14 Sera – Speciale Garlasco sigla 693.000 spettatori pari al 5.8%. Su Italia1 il film Spider-Man – Far From Home ottiene una media di 934.000 spettatori pari al 6.3%. Su Rai3 Vespucci – Il Viaggio più Lungo calamita 459.000 spettatori (2.7%). Su Rete4, dopo la presentazione (768.000 – 4.1%), Quarto Grado attira 760.000 spettatori (6.3%). Su La7 Propaganda Live diverte 880.000 spettatori pari al 6.9%. Su Tv8 MasterChef ottiene 299.000 spettatori (2.2%). Sul Nove Fratelli di Crozza intrattiene 971.000 spettatori con il 5.8%.

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In Access Prime Time, su Rai1 Affari Tuoi conquista una media di 4.558.000 spettatori (24.6%) mentre, su Canale5, dopo Gira La Ruota della Fortuna (3.367.000 – 19%), La Ruota della Fortuna calamita 4.462.000 spettatori pari al 24.0%. Su Rai3 Un Posto al Sole attira 1.316.000 irriducibili (7.1%). Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine intrattiene 954.000 spettatori (5.2%). Su Tv8 Foodish raggiunge 399.000 spettatori pari al 2.2%, mentre sul Nove The Cage – Prendi e Scappa arriva a 400.000 spettatori con il 2.2%. Su RealTime Casa a Prima Vista attrae 553.000 spettatori (3.0%).

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Per l'approfondimento: su Rai1 Cinque Minuti segna 3.668.000 spettatori (21.3%); su Rai2 Tg2 Post raduna 491.000 spettatori con il 2.6%; su Rai3 Il Cavallo e la Torre conquista 1.013.000 spettatori (5.8%); su Rete4 4 di Sera registra 940.000 spettatori e il 5.3% nella prima parte e 837.000 spettatori pari al 4.5% nella seconda. Su La7 Otto e Mezzo vola a una media di 1.736.000 spettatori (9.4%).