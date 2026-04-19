Ascolti tv, Canzonissima soccombe ad Amici. Don Camillo stupisce ancora

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Marco Zonetti 19 aprile 2026 a

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Gli ascolti del sabato televisivo vedono su Rai1 Canzonissima con Milly Carlucci segnare una media di 2.283.000 spettatori pari al 17.9%, mentre su Canale5 Amici di Maria De Filippi sigla 3.009.000 spettatori con uno share del 22.4%, vincendo la serata. Su Rai2 The Rookie ottiene 613.000 spettatori pari al 3.8%. Su Rai3 Il capo perfetto raduna 546.000 spettatori e il 3.5%.

Su Italia1 Minions 2 – Come Gru diventa cattivissimo totalizza 748.000 spettatori (4.6%). Su Rete4 Don Camillo e l’onorevole Peppone diverte 1.002.000 spettatori (6.5%). Su La7 In Altre Parole con Massimo Gramellini registra 1.302.000 spettatori con il 7.4% nella prima parte e 670.000 con il 4.9% nel segmento In Altre Parole… Ancora. Su Tv8 4 Ristoranti conquista 329.000 spettatori (2%) e sul Nove Accordi & Disaccordi con Luca Sommi, Marco Travaglio e Andrea Scanzi attira 579.000 spettatori con il 3.9%.

In access prime time, su Rai1 Affari Tuoi con Stefano De Martino segna 3.935.000 spettatori (22.4%) e su Canale5, dopo Gira La Ruota della Fortuna (3.258.000 – 19.5%), La Ruota della Fortuna con Gerry Scotti e Samira Lui sigla 4.075.000 spettatori pari al 23.0%. Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine intrattiene 1.065.000 spettatori (6.1%). Su Tv8 Foodish si aggiudica 306.000 spettatori pari al 2.0% e ul Nove Fratelli di Crozza 443.000 (2.6%).

Per l'approfondimento: su Rai2 Tg2 Post è seguito da 552.000 spettatori (3.1%); su Rai3 La Confessione con Peter Gomez arriva a 830.000 spettatori con il 4.8% (La Confessione Finale: 766.000 - 4.3%) e su Rete4 4 di Sera Weekend con Roberto Poletti e Francesca Barra sigla 729.000 spettatori (4.3%) nella prima parte e 684.000 (3.8%) nella seconda.