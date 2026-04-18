Ascolti tv, Dalla strada al palco vince la serata ma cresce il GF Vip. Vola Quarto Grado

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Marco Zonetti 18 aprile 2026 a

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Gli ascolti del venerdì televisivo vedono su Rai1 Dalla Strada al Palco Special totalizzare una media di 2.338.000 spettatori pari al 16.7% di share, vincendo la serata in valori assoluti. Su Canale5 il Grande Fratello Vip conquista invece 1.968.000 spettatori pari a uno share del 17.3%. Su Rai2 la serie Delitti in Paradiso diverte 888.000 spettatori pari al 4.9% e a seguire lo spin-off Oltre il Paradiso sigla 790.000 spettatori pari al 5.6%. Su Italia1 il film Spider-Man – Homecoming raduna 781.000 spettatori con il 5.1%. Su Rai3 Vespucci – Il Viaggio più Lungo calamita 678.000 spettatori (3.9%). Su Rete4 Quarto Grado attira 1.185.000 spettatori (9.4%). Su La7 Propaganda Live registra 893.000 spettatori pari al 6.9%. Su Tv8 MasterChef si aggiudica 380.000 spettatori (2.8%) e sul Nove Fratelli di Crozza intrattiene 1.071.000 spettatori con il 6.1%.

In access prime time, su Rai1, Affari Tuoi conquista 4.552.000 spettatori (23.4%), mentre su Canale5, dopo Gira La Ruota della Fortuna (3.629.000 – 19.6%), La Ruota della Fortuna sigla 4.623.000 spettatori pari al 23.8%. Su Rai3 Un Posto al Sole registra 1.450.000 spettatori (7.4%; su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine raggiunge 1.062.000 spettatori (5.6%); su Tv8 Foodish ottiene 364.000 spettatori pari all'1.9% e sul Nove The Cage – Prendi e Scappa 451.000 con il 2.4%.

Per l'approfondimento, su Rai1, Cinque Minuti arriva a 4.084.000 spettatori (22.9%); su Rai2 Tg2 Post è visto da 574.000 spettatori con il 2.9%; su Rai3 Il Cavallo e la Torre segna 1.050.000 spettatori (5.8%); su Rete4 4 di Sera calamita 962.000 spettatori pari al 5.3% nella prima parte e 794.000 pari al 4.1% nella seconda; su La7 Otto e Mezzo totalizza 1.711.000 spettatori (8.9%).