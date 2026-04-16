Ascolti tv, Stefano De Martino batte tutti. Bene Le Iene e Chi l'ha visto?

Marco Zonetti 16 aprile 2026 a

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Gli ascolti del mercoledì televisivo vedono su Rai1 Sister Act – Una svitata in abito da suora segnare 1.749.000 spettatori pari al 10.5% di share. Su Canale5 la dizi turca Forbidden Fruit sigla invece una media di 1.805.000 spettatori pari a uno share del 12.9%. Su Rai2 STEP - Stasera Tutto è Possibile vince la serata con 2.167.000 spettatori pari al 16.0%.

Su Rai3 Chi l’ha Visto? ottiene 1.242.000 spettatori (7.9%). Su Rete4 Realpolitik totalizza 517.000 spettatori (4.0%). Su Italia1 Le Iene raduna 1.057.000 spettatori pari all’8.4%. Su La7 La Giusta Distanza arriva a 634.000 spettatori pari al 3.6%. Su Tv8 la Champions League con la partita Arsenal-Sporting Lisbona sigla 803.000 spettatori (4.2%). Sul Nove Sono Nata il Ventitrè diverte 376.000 spettatori con il 2.3%.

In access prime time, su Rai1, Affari Tuoi raggiunge 4.985.000 spettatori (24.0%), mentre su Canale5, dopo Gira La Ruota della Fortuna (4.066.000 – 19.9%), La Ruota della Fortuna ottiene 4.731.000 spettatori pari al 22.9%. Su Rai3 Un Posto al Sole attira 1.487.000 appassionati (7.1%), mentre su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine intrattiene 1.117.000 spettatori (5.4%). Su Tv8 Champions League Live registra 302.000 spettatori pari all’1.5% e sul Nove The Cage – Prendi e Scappa 475.000 spettatori con il 2.3%.

Per l'approfondimento: su Rai1 Cinque Minuti totalizza 4.382.000 spettatori (21.8%); su Rai2 Tg2 Post sigla 587.000 spettatori con il 2.8%. Su Rai3 Il Cavallo e la Torre è seguito da 1.124.000 spettatori (5.6%); su Rete4 4 di Sera calamita 1.101.000 spettatori pari al 5.4% nella prima parte e 910.000 pari al 4.4% nella seconda; su La7 Otto e Mezzo vola a 2.026.000 spettatori (9.7%).