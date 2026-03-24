Ascolti tv, Guerrieri contro Scherzi a parte: chi ha vinto

Marco Zonetti 24 marzo 2026 a

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Gli ascolti del lunedì televisivo vedono su Rai1 la serie Guerrieri – La Regola dell’Equilibrio segnare 3.306.000 spettatori pari al 19.6% di share, mentre su Canale5 Scherzi a Parte chiude con una media di 2.969.000 spettatori e uno share del 22.5%. Su Italia1 il film The Transporter registra 1.104.000 spettatori con il 5.8%. Su Tv8 il film The Equalizer 3 – Senza tregua diverte 597.000 spettatori (3.4%). Sul Nove Via dall’incubo il film intrattiene 243.000 spettatori con l’1.5% di share.

Per l'approfondimento: su Rai2 Tg2 Speciale – Referendum Giustizia si ferma a 494.000 spettatori pari al 2.5%; su Rai3 Lo Stato delle Cose raccoglie 937.000 spettatori (6.1%); su Rete4 Quarta Repubblica totalizza 526.000 spettatori (4%); su La7 Propaganda Live sigla 1.357.000 spettatori pari al 9.8%.

In access prime time, su Rai1, Affari Tuoi raggiunge 5.067.000 spettatori (22.7), mentre su Canale5, dopo Gira La Ruota della Fortuna (4.282.000 – 20%), La Ruota della Fortuna prevale con 5.357.000 spettatori pari al 24.2%. Su Rai3 Un Posto al Sole sigla 1.464.000 spettatori (6.5%), su Tv8 Foodish registra 494.000 spettatori pari al 2.2%, sul Nove The Cage – Prendi e Scappa diverte 508.000 spettatori con il 2.3%.

Per l'approfondimento: su Rai1 Cinque Minuti segna una media di 4.707.000 spettatori (22.2%); su Rai3 Il Cavallo e la Torre è visto da 1.168.000 spettatori (5.5%); su Rete4 4 di Sera totalizza 1.001.000 spettatori pari al 4.7% nella prima parte e 912.000 spettatori pari al 4.0% nella seconda; su La7 Otto e Mezzo conquista la cifra record di 2.943.000 spettatori (13.1%).