Ascolti tv, Imma Tataranni surclassa il Torneo del Milionario. Bene Fazio e Le Iene

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Marco Zonetti 23 marzo 2026 a

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Gli ascolti della domenica televisiva vedono su Rai1 la serie Imma Tataranni – Sostituto procuratore stravincere la serata con una media di 4.099.000 spettatori pari al 25.3% di share. Su Canale5 Chi Vuol Essere Milionario – Il Torneo si ferma invece a 1.851.000 spettatori con uno share del 14.9%. Su Rai2 il film Martedì e venerdì intrattiene 339.000 spettatori (1.8%). Su Italia1 Le Iene presentano: Inside conquista 916.000 spettatori con l'8.2% (anteprima: 886.000 - 4.5%). Su Rai3, dopo PresaDiretta Open (762.000 – 3.9%) e la presentazione (867.000 – 4.4%), Riccardo Iacona con PresaDiretta raggiunge una media di 923.000 spettatori pari al 5.1% (PresaDiretta Più: 684.000 - 4.7%). Su Rete4 Fuori dal Coro con Mario Giordano segna 572.000 spettatori pari al 4.7% (presentazione: 567.000 - 2.9%). Su La7 il film Don't Say a Word calamita 287.000 spettatori e l'1.6%. Su Tv8 il GP Brasile - Gara MotoGP diverte 807.000 spettatori con il 4.2%. Sul Nove, dopo la presentazione (1.201.000 – 6.1%), Che tempo che fa condotto da Fabio Fazio conquista 1.630.000 spettatori con il 9.1% e 728.000 spettatori con il 6.9% nel segmento Il Tavolo (L’Importante è Finire: 241.000 - 6.4%).

In Access Prime Time, su Rai1, dopo la presentazione (4.54.000 – 21.1%), Affari Tuoi con Stefano De Martino prevale conquistando una media di 4.919.000 spettatori (24.9%) mentre, su Canale5, dopo Gira La Ruota della Fortuna (3.847.000 – 19.8%), La Ruota della Fortuna presentato da Gerry Scotti con Samira Lui intrattiene 4.564.000 spettatori pari al 23.1%.

Per l'approfondimento: su Rete4 4 di Sera Weekend con Roberto Poletti e Francesca Barra sigla 668.000 spettatori pari al 3.4% nella prima parte e 567.000 spettatori pari al 2.9% nella seconda, mentre su La7 In Onda condotto da Marianna Aprile e Luca Telese raggiunge 1.110.000 spettatori (5.6%).