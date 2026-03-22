Ascolti tv, Canzonissima contro Amici: ecco chi ha vinto. Inaffondabili Bud Spencer e Terence Hill

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Marco Zonetti 22 marzo 2026 a

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Gli ascolti e i dati Auditel di ieri, sabato 21 marzo 2026, vedono su Rai1, dopo la presentazione (3.900.000 – 22%), Canzonissima con Milly Carlucci - e la vittoria di Fabrizio Moro - debuttare con un'ottima media di 2.582.000 spettatori pari al 22.5%. Su Canale5, Amici di Maria De Filippi totalizza invece una media di 3.295.000 individui all'ascolto con uno share del 23.8%, vincendo la serata con picchi di 4.000.000 spettatori e del 30% di share. Su Rai2 il telefilm F.B.I. è stato seguito da 463.000 spettatori pari al 3.0%. Su Rai3 La Pelle del Mondo ottiene 405.000 spettatori e il 2.6%. Su Rete4 il film Nati con la camicia con Bud Spencer e Terence Hill sigla 727.000 irriducibili (4.7%). Su Italia1 il film Cattivissimo me diverte 582.000 spettatori (3.5%).

Su La7 In Altre Parole con Massimo Gramellini segna 1.215.000 spettatori con il 6.8% nella prima parte e 586.000 spettatori pari al 4.1% nel segmento. Su Tv8 4 Ristoranti con Alessandro Borghese calamita 216.000 spettatori (1.5%) e, sul Nove, Accordi & Disaccordi con Luca Sommi, Andrea Scanzi e Marco Travaglio informa 542.000 spettatori con il 3.6%.

In Access Prime Time, su Rai1, Affari Tuoi con Stefano De Martino sigla una media di 4.162.000 spettatori (22.7%), mentre su Canale5, dopo Gira La Ruota della Fortuna (3.496.000 – 19.4%), La Ruota della Fortuna con Gerry Scotty affiancato da Samira Lui si aggiudica una media di 4.298.000 teste pari al 23.4%. Sul Nove la replica di Fratelli di Crozza ottiene una media di 424.000 individui all'ascolto (2.3%).

Per l'approfondimento: su Rai2 Tg2 – 50 Anni di Notizie segna 445.000 spettatori (2.4%); su Rai3 La Confessione con Peter Gomez è visto da una media di 776.000 spettatori con il 4.3% (La Confessione Finale: 828.000 - 4.6%); su Rete4 4 di Sera Weekend con Roberto Poletti e Francesca Barra totalizza una media di 772.000 spettatori (4.3%) nella prima parte e di 555.000 spettatori (3.0%) nella seconda. Da segnalare, nel pomeriggio di Rai2, l'ottimo risultato di Storie al bivio con Monica Setta, che raggiunge il 5.4%, ancora una volta top share nell'intrattenimento del sabato della Seconda Rete.