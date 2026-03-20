Chuck Norris, addio al re dell'action. Dal duello al Colosseo con Bruce Lee ai meme

Luigi Frasca 20 marzo 2026 a

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Addio a Chuck Norris, duro dei film d'azione. Tra le star più celebrate a Hollywood e nel mondo per il cinema action, l'attore è morto a 86 anni. Lo ha reso noto la famiglia. Oltre a recitare, Norris era cintura nera di Tang Soo Do, Taekwondo, Karate, Hapkido e Jiu-Jitsu brasiliano e aveva creato una disciplina marziale basata su altre forme di combattimento che ha preso il nome di Chun Kuk Do. Nel 1988 aveva pubblicato la sua autobiografia 'The Secret of Inner Strength' (Il segreto della forza interiore), divenuto in poco tempo un best seller.

Oltre al popolare telefilm Walker Texas Rangers era anche divenuto molto popolare sul web grazie ai meme che replicavano notizie inventate su sue inverosimili imprese denominato Chuck Norris facts. Tra le tante scene cult della sua carriera quella contenuta ne "L'Urlo di Chen Terrorizza anche L' Occidente", con il duello al Colosseo con Bruce Lee.

"Per il mondo era un artista marziale, un attore e un simbolo di forza. Per noi era un marito devoto, un padre e nonno amorevole, un fratello straordinario e il cuore della nostra famiglia - si legge nel messaggio dffuso sui social - Ha vissuto la sua vita con fede, determinazione e un impegno incrollabile verso le persone che amava. Attraverso il suo lavoro, la disciplina e la gentilezza, ha ispirato milioni di persone in tutto il mondo, lasciando un segno profondo nella vita di tanti. Anche se i nostri cuori sono spezzati, siamo profondamente grati per la vita che ha vissuto e per i momenti indimenticabili che abbiamo avuto la fortuna di condividere con lui. L'affetto e il sostegno ricevuti dai fan di tutto il mondo significavano moltissimo per lui, e la nostra famiglia ne è sinceramente riconoscente. Per lui non eravate semplici fan, ma amici. Sappiamo che molti di voi erano venuti a conoscenza del suo recente ricovero, e siamo davvero grati per le preghiere e il sostegno che gli avete dedicato. Mentre affrontiamo questo dolore, chiediamo gentilmente rispetto per la privacy della nostra famiglia in questo momento. Grazie per avergli voluto bene insieme a noi".