Addio a Enrica Bonaccorti, ai funerali la lettera di Renato Zero e l'abbraccio degli amici

Foto: Ansa

Rosa Scognamiglio 14 marzo 2026 a

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Lacrime, silenzi e ricordi hanno riempito la Chiesa degli Artisti in piazza del Popolo per l’ultimo saluto a Enrica Bonaccorti. Amici, colleghi e volti noti del mondo dello spettacolo hanno voluto rendere omaggio alla celebre conduttrice tv e autrice. Tra i ricordi più intensi quello dell’attrice Valeria Fabrizi: "Io sono una sorellona per lei, perché nel passato siamo stati molto amiche, molto vicine. - ha raccontato prima della cerimonia - Ricordo quando non avevamo i soldi, andavamo a mangiare mozzarella e pomodoro sempre e siamo rimaste amiche, non soltanto nel lavoro ma pure in privato. Quindi ricordo tante cose belle di lei. È una grande mancanza e questa la televisione deve sapere, c’è stata una distrazione troppo lunga nei suoi confronti, e lei soffriva per questo".

La cerimonia

Il feretro è entrato in chiesa sulle note de “La lontananza”, la canzone scritta da Bonaccorti per Domenico Modugno. Ad attendere la salma c’erano la figlia della conduttrice, Verdiana, e l’ex marito Daniele Pettinari, oltre ai molti amici e colleghi. Al posto dei consuetudinari ceri, accanto alla bara c’erano quattro alberi di limoni, come da richiesta della conduttrice: “Non voglio fiori recisi ai miei funerali. Sono morti, non serve”, aveva detto poco prima di morire. Monsignor Antonio Staglianò, che ha officiato la cerimonia, ha esordito leggendo una lettera di Renato Zero: “Mi mancherà il suo sorriso gentile. Ma ti sentirò sempre e per sempre vicino. Lascerò sempre aperta la mia porta perché sono sicuro che passerai a trovarmi. Ti vedrò”. Durante l’omelia, il religioso si è rivolto alla figlia e ai familiari di Bonaccorti: “Siate gli eredi di questa bellezza. I custodi di quel vizio di ridere anche quando si vorrebbe piangere”. A un certo punto della cerimonia è salita sul pulpito Eleonora Daniele, che ha letto la preghiera degli artisti. Lo scienziato e volto televisivo Valerio Rossi Albertini ha declamato i versi di una poesia scritta dalla conduttrice: “Al vento le foglie si arrendono. Senza un lamento tornano alla terra. Ora che il mio tempo è finito, anche io mi arrendo al tempo del silenzio”. Dopodiché il feretro è stato portato fuori dalla chiesa sulle note del brano “Il cielo” di Renato Zero, accompagnato da un lungo e commosso applauso.

Il ricordo degli amici

Alla esequie hanno partecipato il noto autore televisivo Michele Guardì, Giancarlo Magalli, Eleonora Daniele, Alba Parietti, il maestro Gianni Mazza, Gianni Ippoliti, Alberto Matano e tanti altri volti noti dello spettacolo. Andrea Roncato ha raccontato di avere sentito Bonaccorti negli ultimi tempi "per sapere come stava" e di aver trovato in lei, fino alla fine, "sempre il sorriso" e "una grande carica". "Era una persona speciale, ed è rimasta speciale in vita ed è speciale anche nei ricordi nostri - ha aggiunto - Ho fatto tantissime trasmissioni con lei, quindi i ricordi sono tantissimi perché sono anni e anni. Era un’amica e si fa fatica a pensare che non ci sia più". L’avvocato Giorgio Assumma l’ha definita "una donna di grande coraggio, di molto spirito, che deve rimanere di esempio". Ilona Staller ha ricordato un incontro avvenuto anni fa, quando la conduttrice le consegnò una targa come "mamma dell’anno" e si intrattenne a lungo a chiacchierare con lei: "Era una persona veramente fantastica. Io non riesco a capire per quale motivo le persone buone muoiono prematuramente. Lo so che la sua era una malattia veramente brutta, però quelli cattivi non muoiono mai, è quello il problema. Speriamo che Enrica sia adesso nel cielo tra gli angioletti e che non abbia sofferto tanto".

Anche Guillermo Mariotto ha affidato il suo saluto al ricordo delle loro chiacchiere in camerino: "Le conversazioni più lunghe le abbiamo vissute davanti allo specchio e davanti allo specchio si dicono più cose di quelle che si dicono in televisione. Lei è proprio una gran femmina, una bella donna. La voglio salutare con la mia presenza". Il critico musicale Dario Salvatori ha ripercorso i "vari sali e scendi" della carriera di Bonaccorti, ricordando però la sua voglia di rimettersi sempre in gioco: "Non diceva nulla e poi ci chiedeva: perché non facciamo una trasmissione? E poi l’abbiamo fatta". Anche Ricky Tognazzi ha voluto rendere omaggio all’artista defunta: "Difficile sempre questi momenti, era una bella persona, ci frequentavamo poco ma ci volevamo comunque bene. L’abbiamo incontrata recentemente alla presentazione di un libro: come al solito è stata precisa, professionale e calda. Ti sapeva accogliere, insomma, come una persona speciale". Yvonne Sciò l’ha ricordata come "una persona per bene, una professionista, una signora con lo sguardo e il cuore pulito. Sono stata fortunata umanamente ad averla nella mia vita". Molto commossa Mara Venier che, però, ha preferito non rilasciare dichiarazioni. Visibilmente commossa, all’uscita dalla chiesa, la figlia di Bonaccorti ha voluto ringraziare tutti i presenti: “Avete dato tantissimo amore a mamma, lei lo ha sentito fino alla fine. Grazie, grazie di Cuore. La salma sarà tumulata lunedì mattina al cimitero di Prima Porta, a Roma.