Ascolti tv, De Martino leader in prima serata con Stasera tutto è possibile. Bene Chi l'ha visto?

Gli ascolti del mercoledì televisivo vedono su Rai1 il documentario Il mio nome è Riccardo Cocciante segnare una media di 1.846.000 spettatori pari al 10.5% di share. Su Canale5 la seconda stagione della serie Vanina – Un Vicequestore a Catania con Giusy Buscemi registra 1.985.000 spettatori con uno share del 13.4%. Su Rai2 STEP - Stasera Tutto è Possibile prevale con una media di 2.318.000 spettatori pari al 16.8%.

Su Italia1 la Coppa Italia con il pareggio tra Lazio e Atalanta calamita 2.048.000 appassionati di calcio con il 10.2%. Su Rai3 Chi l’ha Visto? con Federica Sciarelli ottiene 1.514.000 spettatori (9.4%). Su Rete4 Realpolitik totalizza 689.000 spettatori (5.2%): è record stagionale. Su La7 Una Giornata Particolare arriva a 950.000 spettatori e il 5.4%. Su Tv8 4 Ristoranti diverte 376.000 spettatori (2.5%). Sul Nove il film Il codice Da Vinci raduna 328.000 spettatori con il 2.2%.

Ou Rai1 Affari Tuoi arriva a 4.584.000 spettatori (21.5%), mentre su Canale5, dopo Gira La Ruota della Fortuna (4.022.000 – 20.0%), La Ruota della Fortuna raccoglie 4.763.000 spettatori pari al 22.4%. Su Rai3 Un Posto al Sole registra 1.506.000 spettatori (7.1%), su Italia1 Coppa Italia Live appassiona 711.000 spettatori (3.5%) e sul Nove The Cage – Prendi e Scappa si ferma a 532.000 teste con il 2.5%.

Per l'approfondimento: Cinque Minuti ottiene 4.250.000 spettatori (21.3%); su Rai2 Tg2 Post totalizza 835.000 spettatori con il 3.9%; su Rai3 Il Cavallo e la Torre è visto da 1.064.000 spettatori (5.3%); su Rete4 4 di Sera calamita 1.166.000 spettatori e il 5.8% nella prima parte e 959.000 spettatori e il 4.5% nella seconda; su La7 Otto e Mezzo conquista 2.055.000 spettatori (9.6%).