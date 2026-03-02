Sanremo 2027, Stefano De Martino già al lavoro: “Voglio scrivere una nuova pagina del Festival”

Foto: Rai

"Sto iniziando a pedalare. Diciamo che questa è la fase più interessante, la fase di studio. Ho comprato tutte le enciclopedie redatte negli ultimi anni che parlano del Festival di Sanremo. Ed è bello vedere tutte le varie interpretazioni e tutti i cambiamenti che il Festival ha subito negli anni, perché penso che, per scrivere una nuova pagina - che è quello che spero di fare - bisogna conoscere anche tutte le precedenti". Così Stefano De Martino in diretta al Tg1 parla di come si sta preparando per il Festival di Sanremo 2027. Il passaggio di testimone da Carlo Conti a De Martino è arrivato durante la finale di sabato: "È stata un'emozione, anche un po' inaspettata, perché io sono entrato all'Ariston in maniera rocambolesca. Mi sono seduto, e quando Carlo (Conti, ndr) mi si è avvicinato, il suo sguardo quasi paterno e l'affetto dell'Ariston mi hanno preso un po' alla sprovvista".

E il nuovo conduttore del festival coglie l'occasione "per ringraziare ovviamente la Rai, ma soprattutto Carlo, perché questo gesto di generosità è un ricordo che porterò per sempre nel cuore, con affetto. Parla molto del professionista che è, ma soprattutto della persona eccezionale che è. È stato molto, molto bello". Una bella responsabilità che De Martino prende "con entusiasmo e soprattutto con molta energia. Questa è la fase iniziale, dove si prepara il terreno, si prendono le prime decisioni, almeno sulle cose che hanno una gestazione più lunga. Insomma, stiamo pedalando".

E a proposito di musica, annuncia che ad "Affari Tuoi" la playlist canta Sanremo: "Abbiamo ovviamente inserito quasi tutti i brani di Sanremo" e il brano di Sal Da Vinci "diventerà ovviamente il nuovo balletto". Infine, sulla tradizione degli annunci sul festival al Tg1, dice: "Appena avrò qualcosa da dire, passerò da lì" ma "ci vorrà un po' di tempo".