Carlo Conti chiude in bellezza: la finale del Festival di Sanremo supera i 10 milioni di spettatori
Gli ascolti del sabato televisivo vedono, su Rai1, la serata finale del Festival di Sanremo 2026, dopo l'anteprima Sanremo Start (11.757.000 – 53.2%), conquistano una media di 10.748.000 spettatori pari al 68.6% di share. Nel particolare 13.299.000 spettatori pari al 64.4% nella prima parte e 8.757.000 spettatori pari al 74.4% nella seconda.
Su Canale5 il film Benvenuti al Sud segna 1.194.000 spettatori con uno share del 6%. Su Rai2 Speciale TG2 Post raccoglie 533.000 spettatori pari al 2.5%. Su Italia1 Sonic – Il film raccoglie 419.000 spettatori (1.9%). Su Rai3 il film The Wolf of Wall Street ottiene 295.000 spettatori e l'1.4%. Su Rete4, dopo la presentazione (343.000 – 1.5%), Zona Bianca Speciale totalizza 473.000 spettatori (2.4%). Su La7 Master and Commander – Sfida ai confini del mare sigla 194.000 spettatori con lo 0.9%. Su Tv8 4 Ristoranti raggiunge 176.000 spettatori (0,8%) e 4 Hotel 141.000 spettatori (0,8%). Sul Nove Tutta la Verità – Il Delitto di Avetrana calamita 122.000 spettatori con lo 0.6%.
In access prime time, su Rai1, Primafestival totalizza 8.084.000 spettatori (40,4%). Su Canale5, dopo Gira La Ruota della Fortuna (2.752.000 – 13.2%), La Ruota della Fortuna raduna 3.186.000 spettatori e il 14.2%. Su Rete4 4 di Sera Weekend si aggiudica 751.000 spettatori (3.7%) nella prima parte e 585.000 spettatori (2.6%) nella seconda. Su La7 In Onda calamita 1.153.000 spettatori (5.3%).