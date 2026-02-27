Festival, ipotesi Elisa direttrice artistica: la risposta della cantante

Carmen Guadalaxara 27 febbraio 2026 a





Tutti gridano il suo nome. Elisa Toffoli, direttore artistico del Festival di Sanremo. Lo hanno chiesto a gran voce sia le Bambole di Pezza, che Arisa. “Senza nulla togliere a nessuno – spiega Arisa - anche a me stessa, che non saprei farlo, ma lei è una bravissima musicista, lei è la musica. Io dico sempre quando sarò dove ci sarà Elisa, sarò arrivata". Pronta la risposta della cantautrice. “Sarebbe una difficoltà mostruosa – spiega la cantante - sotto tantissimi punti di vista. Forse Sanremo è uno dei compiti più difficili della vita, molto difficile, devi cambiare numero di telefono”. Per la cantante, che su quel palco ha debuttato e vinto nel 2001 con Luce sarebbe “una grande pressione e responsabilità”.

Anche, il sottosegretario alla Cultura Gianmarco Mazzi, a margine degli Stati Generali della Musica a Sanremo ha risposto su questo tema: “Il direttore artistico ha due caratteristiche: sulla caratteristica artistica di Elisa non c'è nessun dubbio, su quella della direzione probabilmente anche - ha detto -. Elisa è un’artista che ha una struttura, una capacità di astrarsi da quello che è totalmente il suo gusto: il festival di Sanremo deve fare una proposta più ampia, deve essere capace di intercettare i gusti di più persone, di più generazioni. Credo che Elisa sarebbe in grado di farlo”.