Fatwa della sinistra, non bastava Sanremo. Pucci cacciato anche dalla coop rossa

L’eco del forfait dato dal comico Andrea Pucci, che ha rinunciato alla co-conduzione di una serata del Festival di Sanremo dopo aver ricevuto sui social network, da parte della sinistra, una valanga di insulti e minacce estesi anche alla sua famiglia, non ha ancora terminato di risuonare, quando arriva per lui un’altra battuta d’arresto professionale. Come il comico stesso fa sapere su Instagram, egli dovrà rinunciare ad un evento al quale era stato invitato a prendere parte. Pucci ha infatti pubblicato sul suo profilo la lettera che la Conad, coop «rossa» organizzatrice dell’evento, gli ha inviato per disdire la sua partecipazione. «Buon pomeriggio» recita la missiva, «a seguito delle vicende successe negli ultimi giorni a livello mediatico, purtroppo ci vediamo costretti a rinunciare all’ingaggio dell’artista Andrea Pucci al nostro evento aziendale». Ma cosa c’entra il ritiro dal Festival di Sanremo con un evento organizzato da una catena di supermercati? Presto detto, la lettera continua infatti: «Non possiamo legare il nostro nome a fatti e/o persone che sono coinvolte in qualsiasi diatriba e/o polemica. La ringrazio comunque per la Sua disponibilità. Cordiali saluti».

Il comico milanese risponde con ironia alla comunicazione della cooperativa: «La Conad ha cambiato idea. Ora non faccio più ridere, ma neanche la spesa come rimborso? Ahaha», scrive sulla mail che ha condiviso su Instagram. Per poi rincarare: «Se va avanti così dovrò andare fuori dai loro store a chiedere l’elemosina». Scherzi a parte, se la Conad aveva scelto Pucci, evidentemente fino a pochi giorni fa trovava di proprio gradimento la sua comicità. E invece ora la coop scarica il comico a brutto muso come se fosse divenuto una sorta di paria cui far subire una damnatio memoriae. In pochi giorni, insomma, l’artista perde due lavori per gli stessi contenuti grazie ai quali ha raggiunto la celebrità e per cui era stato ingaggiato. Un paradosso che solo la sinistra poteva determinare.