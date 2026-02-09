Ascolti tv, il pattinaggio artistico a Milano-Cortina domina la serata. De Martino supera ancora Scotti

Foto: Rai

Marco Zonetti 09 febbraio 2026

Gli ascolti e i dati Auditel di domenica 8 febbraio 2026 vedono, su Rai1, la terza stagione della serie Cuori con Matteo Martari e Pilar Fogliati siglare una media di 2.822.000 spettatori pari al 16.6% di share. Su Canale5 Chi Vuol Essere Milionario – Il Torneo con Gerry Scotti totalizza invece 1.876.000 spettatori con uno share del 14.5%. Su Rai2 le Olimpiadi di Milano-Cortina 2026 con il pattinaggio artistico segnano invece 3.111.000 spettatori (15.8%).

Su Rai3, dopo Report Lab (824.000 – 4.1%) e la presentazione (1.083.000 – 5.3%), Report con Sigfrido Ranucci conquista 1.146.000 spettatori pari al 6.3% (Report Plus: 754.000 - 5.2%). Su Italia1, Le Iene raggiungono 1.320.000 spettatori con l'8.7% (presentazione: 1.023.000 - 5.0%). Su Rete4, Fuori dal coro con Mario Giordano segna 688.000 spettatori pari al 5.3%. Su La7 Surviving - Il caso Epstein raccoglie 353.000 spettatori pari al 2.0%. Su Tv8 il film Django Unchained con Leonardo Di Caprio calamita 156.000 spettatori con l'1.0%. Sul Nove, Che tempo che fa con Fabio Fazio totalizza 1.307.000 spettatori con il 6.9% di share e 736.000 pari al 6.7% nel segmento chiamato Il Tavolo (Presentazione 1.034.000 - 5.1%; L'importante è finire 178.000 - 4.3%).

In access prime time, su Rai1, Affari Tuoi condotto da Stefano De Martino diverte 4.493.000 spettatori pari al 21.8%, mentre su Canale5 La Ruota della Fortuna con Gerry Scotti e Samira Lui si aggiudica 4.261.000 spettatori pari al 20.7% (Gira la Ruota della Fortuna: 3.331.000 - 16.6%).

Per l'approfondimento: su Rete4, 4 di Sera Weekend con Roberto Poletti e Francesca Barra conquista il 4.7% pari a 936.000 individui all'ascolto nella prima parte e il 3.2% pari a 651.000 nella seconda; su La7 In Onda con Marianna Aprile e Luca Telese segna invece una media di 785.000 spettatori (3.9%) e In Onda Prima Serata 538.000 teste pari al 2.6%.