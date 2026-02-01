Leggi il settimanale
Concita De Gregorio, teoria surreale: è l'Italia che è un problema per i maranza!

La delinquenza dei maranza non è un problema dell'Italia, è l'Italia a essere un problema per i maranza. Parole e musica di Concita De Gregorio. La giornalista intervenuta nell'ultima puntata di È sempre Cartabianca, il programma condotto da Bianca Berlinguer su Rete 4, propone la curiosa teoria. I giovani italiani di prima generazione, spesso di origine nordafricana, stanno provocando un vistoso aumento dei fenomeni criminali e di microcriminalità in molte zone d'Italia, da Milano a Roma fino alla provincia più profonda. Ma "non è che loro sono un problema per l'Italia, l'Italia è un problema per loro - argomenta De Gregorio - l'Italia è un problema per questi ragazzi, perché loro vengono al mondo, nascono in un paese senza merito né colpa, ma il paese dove vengono al mondo non li vuole".

 

Insomma, a sentire la commentatrice di Repubblica è tutto il contrario di come la pensano in tanti. Non è che uno, a prescindere da dove nasce, deve rispettare la legge. Il fatto è che il Paese che ha dato loro i natali "non li accoglie, li rifiuta, li respinge e li condanna all'origine che hanno, al quartiere dove sono nati, se è un quartiere periferico, alla famiglia che hanno, se è una famiglia disagiata". Insomma, continua, "questo è razzismo ed è rifiutare una generazione", conclude De Gregorio. 

 

 

