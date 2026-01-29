Ascolti tv, Una nuova vita supera Morbo K. Bene Chi l'ha visto? e Agorà

Foto: Mediaset

Gli ascolti del mercoledì televisivo vedono su Rai1 la serie Morbo - Chi salva una vita salva il mondo intero conquistare una media di 2.519.000 spettatori pari al 14.5% di share. Su Canale5 la serie Una nuova vita con Anna Valle e Daniele Pecci segna invece un'audience di 2.990.000 spettatori con uno share del 18.7%, vincendo la serata. Su Rai3 Chi l’ha Visto? con Federica Sciarelli conquista 1.317.000 spettatori (7.9%), ancora una volta sul podio dei più seguiti.

Quanto agli altri programmi: su Rai2 Ricatto d'amore diverte 880.000 spettatori pari al 4.7%; su Italia1 Le Iene presentano: Inside totalizza 834.000 spettatori con il 6.3%: su Rete4 Realpolitik condotto da Tommaso Labate sigla 481.000 spettatori (3.6%): su La7 Una Giornata Particolare - Hitler e Mussolini: il viaggio del Führer in Italia con Aldo Cazzullo ottiene 1.034.000 spettatori e il 5.7%; su Tv8 la Champions League con la partita Benfica-Real Madrid intrattiene 756.000 appassionati (3.8%): sul Nove Little Big Italy raccoglie 272.000 spettatori con l'1.9%.

In access prime time, su Rai1, Affari Tuoi con Stefano De Martino conquista 4.966.000 spettatori (23.3%) e su Canale5, dopo Gira La Ruota della Fortuna (3.951.000 – 19.3%), La Ruota della Fortuna con Gerry Scotti e Samira Lui si aggiudica una media di 4.889.000 spettatori pari al 23.1%. Su Rai3 Un Posto al Sole calamita 1.497.000 spettatori (7.0%). Su Tv8 Champions League Live diverte 375.000 appassionati di calcio con l’1.8% di share e, sul Nove, The Cage – Prendi e Scappa presentato da Amadeus è scelto da 494.000 teste con il 2.3%.

Per l'approfondimento: su Rai1 Cinque Minuti con Bruno Vespa totalizza .000 spettatori (%); su Rai2 Tg2 Post con Monica Giandotti ottiene 490.000 spettatori con il 2.3%; su Rai3 Il Cavallo e la Torre con Marco Damilano sigla 1.158.000 spettatori (5.7%); su Rete4 4 di Sera condotto da Paolo Del Debbio segna 1.080.000 spettatori pari al 5.3% nella prima parte e 799.000 spettatori pari al 3.8% nella seconda; su La7 Otto e Mezzo con Lilli Gruber vola a 1.783.000 spettatori (8.4%). Da segnalare, in fascia mattutina, Agorà condotto da Roberto Inciocchi su Rai3, con i suoi 322.000 spettatori pari al 6.3% e 269.000 pari al 5.4% nella seconda parte chiamata Agorà Extra.