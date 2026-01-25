Maria De Filippi regina dell'Auditel ma cresce la sfida con Antonella Clerici

Foto: Il Tempo

Marco Zonetti 25 gennaio 2026 a

a

a

Gli ascolti del sabato televisivo vedono in prima serata su Rai1 The Voice Kids con Antonella Clerici segnare una media di 3.278.000 spettatori pari al 22.1%, in crescita rispetto a sette giorni fa. Su Canale5 la nuova stagione di C'è Posta per Te condotto da Maria De Filippi, ospiti Emma e Stefano De Martino, prevale con una media di 4.005.000 spettatori e uno share del 27.6%. Su La7 In Altre Parole con Massimo Gramellini conquista 1.218.000 spettatori pari al 6.8% nella prima parte, e 622.000 spettatori con il 4.1% nella seconda chiamata In Altre Parole… Ancora, terzo programma più visto in prime time.



Su Rai2 FBI ha coinvolto 728.000 spettatori pari al 34.1% e FBI International 635.000 pari al 3.9%. Su Rai3, La Città Ideale con Massimiliano Ossini ha registrato 502.000 spettatori e il 3.2%. Su Italia1 il film Asterix & Obelix - Il regno di mezzo diverte 792.000 persone all'ascolto (4.8%), su Rete4 il film Schindler's List di Steven Spielberg totalizza 441.000 spettatori (3.0%). Su Tv8 i 4 Ristoranti di Alessandro Borghese soddisfano 263.000 spettatori (1.5%) nel primo episodio e 225.000 pari all'1.6% nel secondo. Sul Nove Accordi & Disaccordi condotto da Luca Sommi con Andrea Scanzi e la partecipazione di Marco Travaglio ottiene 347.000 spettatori con il 2.2%.



In access prime time, su Rai1, Affari Tuoi con Stefano De Martino segna una media di 4.43.000 spettatori (24,6%), mentre su Canale5, Gerry Scotti e Samira Lui con La Ruota della Fortuna raggiungono 4.371.000 spettatori e il 24,2% (Gira la Ruota della Fortuna: 3.483.000 - 20,1%).