Grande Fratello Vip fermato nel 2026? Mediaset smentisce i retroscena: la ricostruzione

Foto: Lapresse

Andrea Regina 23 gennaio 2026 a

a

a

Futuro ancora tutto da scrivere per la prossima edizione del 'Grande Fratello Vip', dopo il caso Corona-Signorini. Secondo quanto appreso, al momento i vertici Mediaset non avrebbero ancora sciolto le riserve sul reality show di punta di Canale 5. Le valutazioni sarebbero tuttora in corso e ogni decisione definitiva sarebbe vincolata alla presentazione di un progetto editoriale e di un cast ritenuti all'altezza delle aspettative. Le indiscrezioni e i retroscena circolati con insistenza nelle ultime ore, relativi a nuove conduzioni o sospensioni del programma, non troverebbero dunque alcun riscontro nella realtà. Fonti qualificate ribadiscono che l'azienda sia in attesa di esaminare nel dettaglio la proposta complessiva prima di dare il via libera ufficiale. Secondo alcuni articoli la rete avrebbe già deciso lo stop all'edizione 2026 del GF a seguito dei fatti che hanno coinvolto l'ex conduttore Alfonso Signorini. Secondo quanto risulta, si sta aspettando di vedere il progetto e cast e poi si deciderà.

"Mi dovete sparare!". Corona sfida Mediaset e Signorini: ormai è guerra, dirò tutta la verità

Proprio ieri fonti Mediaset hanno fatto trapelare che "viene accolta con favore la notizia dell'iscrizione al registro degli indagati dei responsabili di Google, che fa seguito alle denunce e alle diffide con cui si era segnalata la valenza gravemente diffamatoria dei contenuti pubblicati da Fabrizio Corona". Il riferimento è alla mossa legale della difesa di Alfonso Signorini che ha querelato, come si legge in una nota degli avvocati Daniela Missaglia e Domenico Aiello, i legali rappresentanti di Google Italy e Google Ireland per concorso in diffamazione aggravata e continuata. L'auspicio - Signorini è pronto a iniziative simili contro Meta e TikTok - è che le piattaforme web "si rendano conto delle loro responsabilità anche sociali e finalmente - trapela da fonti Mediaset - si impegnino a contrastare la diffusione di contenuti insultanti e gratuitamente lesivi per la dignità delle persone".